İSO 500 listesi 2020 | İSO 500'de hangi şirketler var?

İSO 500 listesi 2020 | İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ilk 3 sıra belli oldu. İSO 500'de TÜPRAŞ birinci sırada olurken Ford Otomotiv ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise üçüncü oldu. Peki İSO 500'de hangi şirketler var? İSO 500 2021 şirketler listesi belli oldu mu?

İSO 500 listesi 2020 | İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ilk 3 sıra belli oldu. İSO 500'de TÜPRAŞ birinci sırada olurken Ford Otomotiv ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise üçüncü oldu. Peki İSO 500'de hangi şirketler var? İSO 500 2021 şirketler listesi belli oldu mu?

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2 milyar lirayla üçüncü oldu.

İSO 500 listesi ilk 10

2020 İSO 500 listesi

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 1 58.592.905.460

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 2 45.223.467.516

3 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 3 31.241.977.176

4 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası - 4 30.812.443.512

5 İstanbul Sanayi Odası - 5 -

6 Star Rafineri A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası - 6 24.030.141.769

7 Arçelik A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 7 21.802.646.702

8 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 8 20.718.883.453

9 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 9 16.976.379.559

10 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası - 10 16.909.929.603

11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 11 13.236.811.864

12 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 12 12.650.031.791

13 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 13 12.175.373.073

14 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 14 11.898.882.338

15 Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 15 11.256.666.375

16 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası - 16 10.225.909.161

17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 17 10.088.239.812

18 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 18 10.027.870.061

19 Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 19 9.812.913.573

20 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 20 9.764.034.809

21 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kamu 1 - 9.096.866.456

22 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 21 8.782.534.593

23 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası - 22 8.732.370.052

24 Eti Bakır A.Ş. İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası - 23 7.410.202.773

25 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası - 24 7.302.244.812

26 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 25 7.295.482.773

27 Aygaz A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 26 7.022.363.780

28 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 27 6.809.491.293

29 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 28 6.656.687.252

30 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. Denizli Sanayi Odası - 29 6.482.664.540

31 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 30 6.390.271.195

32 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 31 6.317.837.136

33 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 32 6.061.108.208

34 Bosch San. ve Tic. A.Ş. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - 33 5.714.209.104

35 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası - 34 5.683.442.469

36 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Sanayi Odası - 35 5.437.168.514

37 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 36 5.326.618.681

38 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Adana Sanayi Odası - 37 5.077.661.832

39 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 38 5.013.166.999

40 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 39 5.009.196.068

41 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 40 4.869.819.788

42 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu 2 - 4.798.324.128

43 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası - 41 4.599.355.216

44 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kamu 3 - 4.545.960.084

45 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 42 4.535.131.460

46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 43 4.470.172.502

47 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası - 44 4.436.541.356

48 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Konya Sanayi Odası - 45 4.290.923.397

49 Ankara Sanayi Odası - 46 -

50 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası - 47 4.158.855.136

İSO 500 LİSTESİ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Sanayi devleri karlarını yüzde 55 arttırdı

500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2020'de yüzde 15,3 artışla 1 trilyon 179 milyar liraya ulaştı. İSO 500'ün esas faaliyetlerinden elde ettiği karı gösteren faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 142,8 milyar TL oldu.

Şirketlerin toplam borçları yüzde 23 artarak 499,6 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl yıl kar eden kuruluş sayısı 411'den 423'e yükseldi. İSO 500'ün istihdamı yüzde 2,9 artarken, ödenen maaş ve ücretlerdeki yükseliş oranı da yüzde 14,4 oldu.

Yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı geçen yıl 110'a inerken, halka açık kuruluş adedi 67 ile yatay seyrini korudu.

İSO 500 HAKKINDA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.