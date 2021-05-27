İSO 500 2020 Gaziantep listesi | İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var?

İSO 500 Gaziantep listesi | İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Türkiye'nin 500 sanayi devi kuruluşu belirleniyor. Büyüklüklerine göre 1'den 500'e kadar sıralanan İSO 500 listesinde Gaziantep'ten çok sayıda firma yer aldı. Peki Gaziantep'ten kaç firma İSO 500 2021 listesinde? İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var? Gaziantep'ten İSO 500 2021 listesinde hangi şirketler var? İşte sanayi kenti Gaziantep'ten İSO 500 listesinde yer alan şirketler ve sıralamaları...

İSO 500 Gaziantep listesi | İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Türkiye'nin 500 sanayi devi kuruluşu belirleniyor. Büyüklüklerine göre 1'den 500'e kadar sıralanan İSO 500 listesinde Gaziantep'ten çok sayıda firma yer aldı. Peki Gaziantep'ten kaç firma İSO 500 listesinde? İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var? Gaziantep'ten İSO 500 2021 listesinde hangi şirketler var? İşte sanayi kenti Gaziantep'ten İSO 500 listesinde yer alan şirketler ve sıralamaları...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) sanayi devleri 2020 araştırmasını tamamladı ve İSO 500 2020 listesini açıkladı. İSO 500 listesinde ilk sırada TÜPRAŞ yer alırken ikinci sırada ise Ford Otomotiv kendine yer buldu. Üçüncü sırada da Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları yer aldı. Gaziantep'ten de listeye çok sayıda frma listeye girmeyi başardı. Gaziantepli vatandaşlar da kentlerinden hangi firmaların İSO 500 listesine girdiğini merak etmeye başladı. İşte İSO 500 Gaziantep listesi..

İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var?

Gaziantep'ten İSO 500 sanayı devleri 2020 listesine 29 firma girdi. İşte İSO 500'de yer alan Gaziantep devleri;

1- 69/82 Gülsan Sentetik Dokuma

2- 86/117 Oba Makarna

3- 97/120 Merinos Halı

4- 102/96 Sanko Tekstil İşletmeleri

5- 107/101 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj

6- 135/135 Şölen Çikolata

7- 165- İsmi açıklanmadı

8- 171/219 Mutlu Makarna

9- 184/190- Naksan Plastik ve Enerji San. Tic. A.Ş.

10- 204/169 Melike Tekstil

11- 207/356 Sanko Enerji

12- 211/214 Selçuk İplik

13- 221/304 Kadooğlu Yağ San.

14- 224/217 Süper Film Ambalaj

15- 245/257 Çimko Çimento

16- 259/265 Beşler Makarna

17- 279/267 Şireci Tekstil

18- 300/308 Kartal Halı

19- 309- İsmi Açıklanmadı

20- 316- İsmi Açıklanmadı

21- 319/334 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

22- 348 Nadir Yağ

23- 407/391 Biska Tekstil

24- 419 Bayteks Teknik Tekstil

25- 440 Unat Yağ

26- 452- İsmi Açıklanmadı

27- 485 Empera Halı

28- 488 Milat Halı

29- 492 Gürteks İplik



İstanbul Sanayi Odası'ndan listeye giren firmalara teşekkür

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, listeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırma sonuçlarına göre 2020 yılında Gaziantep'ten 29 sanayi kuruluşumuz listede yer aldı. Geçen yıl 26 olan firma sayımız 3 adet arttı. Bu başarıya imza tan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Adnan Ünverdi, İSO 500 listesinde, 2018 yılında 24 olan firma sayısının 2019 yılında 26'ya, 2020 yılında ise küresel sorunlara rağmen 29'a yükseldiğini belirtti.



İSO 500 nedir?

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