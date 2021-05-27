İSO 500 2020 Gaziantep listesi | İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var?
İSO 500 Gaziantep listesi | İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Türkiye'nin 500 sanayi devi kuruluşu belirleniyor. Büyüklüklerine göre 1'den 500'e kadar sıralanan İSO 500 listesinde Gaziantep'ten çok sayıda firma yer aldı. Peki Gaziantep'ten kaç firma İSO 500 2021 listesinde? İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var? Gaziantep'ten İSO 500 2021 listesinde hangi şirketler var? İşte sanayi kenti Gaziantep'ten İSO 500 listesinde yer alan şirketler ve sıralamaları...
İSO 500 Gaziantep listesi | İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl Türkiye'nin 500 sanayi devi kuruluşu belirleniyor. Büyüklüklerine göre 1'den 500'e kadar sıralanan İSO 500 listesinde Gaziantep'ten çok sayıda firma yer aldı. Peki Gaziantep'ten kaç firma İSO 500 listesinde? İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var? Gaziantep'ten İSO 500 2021 listesinde hangi şirketler var? İşte sanayi kenti Gaziantep'ten İSO 500 listesinde yer alan şirketler ve sıralamaları...
İstanbul Sanayi Odası (İSO) sanayi devleri 2020 araştırmasını tamamladı ve İSO 500 2020 listesini açıkladı. İSO 500 listesinde ilk sırada TÜPRAŞ yer alırken ikinci sırada ise Ford Otomotiv kendine yer buldu. Üçüncü sırada da Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları yer aldı. Gaziantep'ten de listeye çok sayıda frma listeye girmeyi başardı. Gaziantepli vatandaşlar da kentlerinden hangi firmaların İSO 500 listesine girdiğini merak etmeye başladı. İşte İSO 500 Gaziantep listesi..
İSO 500 listesinde Gaziantep'ten hangi firmalar var?
Gaziantep'ten İSO 500 sanayı devleri 2020 listesine 29 firma girdi. İşte İSO 500'de yer alan Gaziantep devleri;
1- 69/82 Gülsan Sentetik Dokuma
2- 86/117 Oba Makarna
3- 97/120 Merinos Halı
4- 102/96 Sanko Tekstil İşletmeleri
5- 107/101 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj
6- 135/135 Şölen Çikolata
7- 165- İsmi açıklanmadı
8- 171/219 Mutlu Makarna
9- 184/190- Naksan Plastik ve Enerji San. Tic. A.Ş.
10- 204/169 Melike Tekstil
11- 207/356 Sanko Enerji
12- 211/214 Selçuk İplik
13- 221/304 Kadooğlu Yağ San.
14- 224/217 Süper Film Ambalaj
15- 245/257 Çimko Çimento
16- 259/265 Beşler Makarna
17- 279/267 Şireci Tekstil
18- 300/308 Kartal Halı
19- 309- İsmi Açıklanmadı
20- 316- İsmi Açıklanmadı
21- 319/334 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.
22- 348 Nadir Yağ
23- 407/391 Biska Tekstil
24- 419 Bayteks Teknik Tekstil
25- 440 Unat Yağ
26- 452- İsmi Açıklanmadı
27- 485 Empera Halı
28- 488 Milat Halı
29- 492 Gürteks İplik
İstanbul Sanayi Odası'ndan listeye giren firmalara teşekkür
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, listeye ilişkin yaptığı açıklamada, “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırma sonuçlarına göre 2020 yılında Gaziantep'ten 29 sanayi kuruluşumuz listede yer aldı. Geçen yıl 26 olan firma sayımız 3 adet arttı. Bu başarıya imza tan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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