İSO 500 sıralama listesi | İSO 500 2020 listesi belli oldu mu
İSO 500 sıralama listesi | İSO 500 2020 yılı listesi açıklandı. 500 sanayi devinin yer aldığı listede ilk 3 sıra belli oldu. Peki İSO 500 sıralama listesinde hangi firmalar şirketler var? İSO 500 2020 listesi belli oldu mu? İSO 500 2020 listesi ilk 10'da hangi şirketler yer alıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı...
İSO 500 sıralama listesi | İSO 500 2020 yılı listesi açıklandı. 500 sanayi devinin yer aldığı listede ilk 3 sıra belli oldu. Peki İSO 500 sıralama listesinde hang firmalar şirketler var? İSO 500 2020 listesi belli oldu mu? İSO 500 2020 listesi ilk 10'da hangi şirketler yer alıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2 milyar lirayla üçüncü oldu.
2020 İSO 500 LİSTESİ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
2020 İSO 500 listesi
1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 1 58.592.905.460
2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 2 45.223.467.516
3 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 3 31.241.977.176
4 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası - 4 30.812.443.512
5 İstanbul Sanayi Odası - 5 -
6 Star Rafineri A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası - 6 24.030.141.769
7 Arçelik A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 7 21.802.646.702
8 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 8 20.718.883.453
9 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 9 16.976.379.559
10 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası - 10 16.909.929.603
11 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 11 13.236.811.864
12 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 12 12.650.031.791
13 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 13 12.175.373.073
14 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 14 11.898.882.338
15 Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 15 11.256.666.375
16 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası - 16 10.225.909.161
17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 17 10.088.239.812
18 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 18 10.027.870.061
19 Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 19 9.812.913.573
20 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 20 9.764.034.809
21 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kamu 1 - 9.096.866.456
22 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 21 8.782.534.593
23 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası - 22 8.732.370.052
24 Eti Bakır A.Ş. İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası - 23 7.410.202.773
25 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası - 24 7.302.244.812
26 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 25 7.295.482.773
27 Aygaz A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 26 7.022.363.780
28 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 27 6.809.491.293
29 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 28 6.656.687.252
30 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. Denizli Sanayi Odası - 29 6.482.664.540
31 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 30 6.390.271.195
32 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 31 6.317.837.136
33 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Kocaeli Sanayi Odası - 32 6.061.108.208
34 Bosch San. ve Tic. A.Ş. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası - 33 5.714.209.104
35 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası - 34 5.683.442.469
36 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Sanayi Odası - 35 5.437.168.514
37 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 36 5.326.618.681
38 Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Adana Sanayi Odası - 37 5.077.661.832
39 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 38 5.013.166.999
40 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 39 5.009.196.068
41 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 40 4.869.819.788
42 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu 2 - 4.798.324.128
43 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası - 41 4.599.355.216
44 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kamu 3 - 4.545.960.084
45 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 42 4.535.131.460
46 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Sanayi Odası - 43 4.470.172.502
47 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi Sanayi Odası - 44 4.436.541.356
48 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. Konya Sanayi Odası - 45 4.290.923.397
49 Ankara Sanayi Odası - 46 -
50 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası - 47 4.158.855.136
İSO 500 HAKKINDA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)