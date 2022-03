İslam Memiş uyardı: O rakamı görmeden satmayın

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkat çeken ünlü ekonomist İslam Memiş, yatırımcıyı uyararak 'O rakamı görmeden satmayın' dedi.

Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları için yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. İslam Memiş ev ve araba alacaklar için de tüyolar verdi.

Ünlü ekonomist Memiş yatırımcıları uyararak şunları söyledi:

-Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez.

-Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

-Altın üzerine koya koya devam eden entüsmandır. Gram altın hem dolardan hem onstan çift bacaklı değer artışını devam ettiriyor.

1450 lira olmadan satmayın!

-Milletin parası benim parammış gibi yalvardık. 600'lü rakamlardan ortalama 630 maliyet yaptırdık. Onlara Gram altın 1450 lira olmadan satmayın dedik. Tekniği burası. Yıl içinde bekliyorum. Satan her zaman zarar edecek.

-Altın fiyatları yıllık bazda yüzde 100'ün üzerine koya koya gider.

Araba fiyatları

-Bir aydan beri her gün ajandama not yazıyorum. Mart-Nisan ayına kadar araba almayın dedim. Köpük var her önüne gelen galerici olmuş.

-Konut fiyatları ise düşmeyecek. Göç alan ülkeyiz. İnşaat maliyetleri artıyor. Ev fiyatları üzerine koya koya gider diye düşünüyorum.

Saat 10:33 itibariyle altın piyasasında son durum şöyle:

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı emtia piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesi ateşkes müzakerelerine dair umutları da artırdı.

Konuya ilişkin haber akışında gözler bugün, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrildi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 doların destek konumuna gelebileceğini aktaran analistler, 2.020 doların direnç seviyesi olduğunu kaydetti. .