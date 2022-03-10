İstanbul'da bugün İETT otobüsleri çalışıyor mu? İstanbul'da minibüs var mı? Kar yağışında otobüs ve minibüsler yok mu? (10 Mart-11 Mart-12 Mart) İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle işe gitmek içine evden çıkan vatandaşlar ulaşımda büyük sıkıntı yaşadı. Yolların karla kaplı olması nedeniyle İstanbul'da işine yetişemeyen pek çok kişi iş dönüşünde İETT otobüs ve metrobüsün çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki 10 Mar-11 Mart İstanbul'da otobüs ve minibüsler çalışıyor mu?

İstanbul'da bugün İETT otobüsleri çalışıyor mu? İstanbul'da minibüs var mı? Kar yağışında otobüs ve minibüsler yok mu? (10 Mart-11 Mart-12 Mart) İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle işe gitmek içine evden çıkan vatandaşlar ulaşımda büyük sıkıntı yaşadı. Yolların karla kaplı olması nedeniyle İstanbul'da işine yetişemeyen pek çok kişi iş dönüşünde İETT otobüs ve metrobüsün çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki 10 Mar-11 Mart İstanbul'da otobüs ve minibüsler çalışıyor mu?

İstanbul'da Sibirya üzerinden gelen yoğun kar yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar kar nedneiyle zamanında işlerine gidemedi. Kentte yaşanan olumsuz havba koşulları hayatı da olumsuz etkilşemeye başladı. Ana yollar açık olsa da mahalle arası yolların kar nedeniyle kapalı olması ulaşımda aksamalara neden oldu. 10 Mart'ta işe gitmek isteyen İstanbullular İETT otobüsleri ve minibüslerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki İstanbul'da otobüs, metrobüs var mı?

İstanbul'da bugün İETT otobüsleri çalışıyor mu?

İstanbul'da yoğun kar yağışlarında İETT oobüs ve minibüsleri vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İETT otobüs saatlerinde aksama yaşanabilir ancak otobüsler vatandaşların hizmetinde olacak. Minibüsler de ana yollarda yolcu almaya devam edecek.

İstanbul'da otobüs ve minibüs var mı?

İBB'den kar yağışında ulaşım ile ilgili önemli açıklamalar geldi.Buna göre 4023 km'lik yol ağında trafiğin açık tutulması ve toplu ulaşımın aksamaması için 9.500 personel, 2.000 araç – iş makinesi ile (650 kar küreme ve tuzlama aracı) 7/24 esaslı çalışma sürdürülecek. Metrobüs sabaha, raylı sistemler 02.00'ye, vapurlar ise 24.00'e kadar çalışacak.

Kar kalınlığı 80 cm'e kadar çıkacak

10 Mart Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının 15 Mart Salı gününe kadar süreceği, kar kalınlığının Ocak ayındaki değerlere (en çok 70-80 cm çatalca, Arnavutköy, ortalama 30-50 cm) ulaşacağı öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Marmaray saat kaça kadar çalışacak?

İstanbulluların en sık kullandığı ulaşım aracı olan Marmaray'ın açık olup olmadığı da merak ediliyordu. Marmaray'ın yolcu taşımaya devam edeceği belirtilen açıklamada 9 ile 13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar hizmet vereceği bildirildi.