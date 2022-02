İslam Memiş’ten yatırımcılara önemli uyarılar!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılar içeren açıklamalarda bulundu

Youtube kanalında bugün paylaştığı videosunda Sepet ve Parite işlemleri ile ilgili görüş, uyarı ve değerlendirmelerini paylaşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, her iki uygulamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayarak tüm ayrıntılarıyla anlattı

Sepet uygulaması nedir?

İslam Memiş, yatırımcılar kendisini nasıl koruyabilir, özellikle sepet yapmanın ve parite ile işlem yapmanın önemi nelerdir, nasıl kendinizi koruyabilirsiniz gibi öne çıkan sorulara cevap verdi.

Memiş ‘sepet' uygulaması hakkında şunları söyledi:

Sepet dediğimiz uygulama, yatırımcıların eline geçen miktarın çeşitli enstrümanlarla çeşitlendirilmesine denir. Mesela elinizde 10 bin liranız var. 10 bin lirayı dört parçaya bölerek bunun içerisine tüketicinin veya tasarruf sahibinin kendi kararıyla yüzde 25'ini TL, yüzde 25'ini döviz, yüzde 25'ini emtia, yüzde 25'ini farklı enstrümanlara kullanarak bir çeşitlilik yapmak demektir.

2022 yılı uyarısı

“Sepet yapmak aslında sizi 2022 yılında koruyacak bir emniyet kemeridir” diyen Memiş, şöyle devam etti:

“2022 yılının oldukça karışık ve kafa karışıklığının çok olduğu bir dönem olacak. Bu yıl manipülasyonların çok olduğu, robotlu işlemlerin çok olduğu bir piyasa olacak. Öngörü ve tahminlerin tamamen ters düzeyde gerçekleştiği, piyasaların tamamen manipüle edilerek, varlıkların sert düşüşlerine veya yükselişlerine neden olacağı için yatırımcılrın mutlaka sepet kültürünü kabul etmesi gerekiyor. Bunu yapması gerekiyor. Yapmayanlar zarar edecek. Sadece bir enstrümana yatırım yapanlar aylarca düşmesini veya yükselmesini bekleyecek.”

Piyasalar ve Rusya-Ukrayna krizi

Memiş, Rusya-Ukrayna krizinin piyasalar üzerindeki manipülatif etkisini ise şöyle değerlendirdi:

“Hafta boyu uyardım; yok Salı günü vuracaklar, yok Çarşamba günü vuracaklar, yok tanklar vuruluyor, okulla vuruluyor gibi ciddi bir bilgi kirliliği oldu. Avrupa ülkeleri ve ABD Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi için özellikle algı operasyonları yaptı. Neredeyse bir hafta geçti, şu ana kadar gerçekleşmedi. Bu olabilir mi, evet olabilir. Ama onların verdiği itarhi geçersiz oldu. Manipülasyon yapılmış oldu. Örneğin, ons altın 1850 dolar seviyesinden 1900 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gümüşün ons fiyatı ise neredeyse 24 dolar seviyesine yükseldi, 1 dolarlık yükseliş oldu. Altının gram fiyatı 805 lira seviyesindeydi, ons altından almış olduğu destekle 833 lira seviyesine kadar yükseldi.

Yatırımcıların avantajı ne oldu?

“Bu hafta sepetinde altın ve gümüşü olanlar altın ve gümüş fiyatları dövize göre daha çok değer kazandığı için, ne yapıyor o sepetindeki altın veya gümüşünü alıyor, parite işlemiyle dövize veya nakite çeviriyor. Bu tasarruf sahibinin risk algısıyla ilgili bir durum ama ben TL ile işlemi tavsiye etmediğim, parite işlemini tavsiye ettiğim için bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında balon yapıldığını ve bu balonun mutlaka patlayacağını söylemiştim. Ancak parite işleminde, bir kilogram altının karşısındaki dolar değeri 60 bin 800 dolar oldu. Burada ciddi bir rakam yükselişi olduğu için parite işlemiyle kar alımı yapmasının gerekliliğini ifade ettim. Dolayısıyla sepetinizde altın veya gümüş olmasaydı bu hamleyi gerçekleştiremeyecektiniz. Bunun tam tersini de düşünebiliriz. Sepetinizde dolar veya Euro gibi döviz olduğu için onlarla değersiz olan bir emtiayı satın almak parite işlemi yaparak daha ucuz olacağı için yine avantajlı oluyorsunuz. Sepetinizde sadece TL, sadece altın veya sadece döviz olursa bu hamleleri yapamaz ve riske girmiş olursunuz. Riske girdiğiniz için de aylarca düşecek mi, yükselecek mi sorularını sormak zorunda kalacaksınız. Eğer sepet yapmış olsaydınız gönlünüz oldukça rahat olacaktı. Düşük olanı alırım, yüksek olanı satarım, mantık bu kadar basit. Böylece düşerken de yükselirken de kazanıyorsunuz…”

“Düşerken de yükselirken de kazanıyorsunuz, mutlaka yapmak zorundasınız”

Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Elinizdeki birimi dört defa, dört ayrı enstrüman ile çeşitlendiriyorsunuz. Bunun adı sepettir. Sepetin en güzel tarafı, bir şey düşerken de yükselirken de kazanıyorsunuz. Bu hafta kripto paralarda yüzde 8-veya 9 civarında ciddi düşüş gördük. Eğer sepetinizde TL varsa ve TL'de bekliyorsanız çok ciddi anlamda düşen, değer kaybeden Bitcoin'i almak için de nakitiniz olacaktı. Finansal okur-yazarlıkta her zaman şu vardır; seperinizde her zaman değeri düşen şeyi alabilecek kadar nakitniz olacak, sepetinizde her zaman satabilecek kadar malınız olacak. Eğer nakitinmiz ve malınız sepetinizde yoksa aylşarca beklemek zorundasınız. Bu sisin işinize gelmiyorsa, sepet mantığı hoşunuz gitmemişse emin olun yanlış bir yodasınız, emin olun zarar edeceksiniz. O yüzden iki buçuk aydır yaptığım uyarıları bu son videoda da önemsiyorum, mutlaka yapmak zorundasınız. Bu keyfi bir uygulama, bir tercih değil. 2022 yılında sepet yapmak bir mecburiyettir.”

Parite nedir, nasıl uygulanır, avantajı nelerdir?

Memiş, parite ile ilgili önemli uyarı ve açıklamaları şöyle;

“Parite, ülkelerin karşılıklı para birimlerinin değeridir. Mesela piyasalarda Euro/dolar paritesi çok konuşulur. Çünkü genelde bu iki para birimiyle işlem yapılır. Halbuki Türkiye'de onlarca parite var. Bütün par birimlerinin karşılıklı değeri var. 120 tane merkez bankası varsa 120 tane para çeşidi vardır. 120 tane de parite çeşidi vardır. Her ülkenin para değeri parite üzerinden uygulanır. Euro/dolar paritesi şu an 1.1349 seviyesinde… Euro'nuzu dolar ile takas yapmak için bu parite işlemini uyguluyorsunuz. Yani önce Euronuzu TL'ye çevirip tekrar dolar satın almıyorsunuz. Direkt parite işlemiyle bu işlemi yapıyorsunuz. Bunu altın/dolar parite işlemi ile de yapabilirsiniz. Mesela 1 kilogram altın verdiğiniz zaman size 60 bin 800 dolar nakit para veriyorlar. Yapacağınız işlem direkt parite işlemi, altın/dolar paritesi. Bu uygulama tüm Türkiye'deki kuyumcularda, elinizde ki telefonlarda, bütün bankalarda var. Bu uygulamada sizin iş yaptığınız kuruluş bu uygulama ile sizin işinizi görmüyorsa hata sizde, hata tamamen sizde, başkasında değil. Parite işlemi yapmayan bir tüccar veya banka ile kesinlikle işlem yapmayacaksınız.”

“2022 yılı sizin bildiğiniz gibi bir yıl olmayacak”

“Parasını bankada TL olarak bekleten yatırımcılar varsa, bu parite ve sepet işlemini mutlaka bilmeli. Yani yıl boyunca benim kiracım kiramı TL olarak yatırıyor. Yanlış… Mesela sizin kiracınız kiranızı TL olarak yatırabilir ama bankaya otomatik bir talimat vererek ‘benim hesabımdaki bütün TL'yi aynı gün altın yapın lütfen…” talimatını verdikten sonra, sizin bir yıllık TL birikiminiz değil bir yıllık altın birikiminiz olur. Örnek verelim; sizin satın almış olduğunuz mülkün geri dönüşümü 25 yıl değil 20 yıla çekilmiş olacak. Çünkü altına çevirdiğiniz için, altının da değeri her yıl arttığı için siz aslında bu geri dönüşlümdeki süreyi azaltmış oluyorsunuz. O yüzden yurt dışında yaşayan arkadaşlar hem parite, hem sepet, hem de kira gelirlerini bu şekilde değerlendirirlerse çok isabetli olacaktır. Tekrar hatırlatıyorum; 2022 yılı sizin bildiğiniz gibi bir yıl olmayacak. 2022 yılında da aynı 2021 yılında olduğu gibi satan zarar edecek. Çevrenizde size akıl vermeye çalışan insanlar kendini uyanık zannediyor. ‘Ben biliyorum' diyor. Kendi bilmediği gibi çevresini de etkilemeye çalışıyor. “Fiyatlar yükselecek sat sat, fiyatlar yükselecek al al” gibi boş konuşmaya devam ediyorlar. Mümkünse mahreminizi kimseye anlatmayın. Mümkünse kimseye şuradan alıp şuraya sattım gibi şeylerden bahsetmeyin. 2022 yılında alıp kenara koyan, miktarını artıran kazanacak. Gerisi boş iş.” .