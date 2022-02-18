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Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Kerem Bürsin Hande Erçel çifti kavga mı etti?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Birlikte oynadıkları bir projede tanışıp sevgili olan Kerem Bürsin, Hande Erçel çiftinin ayrılığı konuşuluyor. Peki ama gerçekten erem Bürsin Hande Erçel çifti kavga mı etti? İşte detaylar...

40 Dakika Önce
2022-02-18 20:37:27
Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Kerem Bürsin Hande Erçel çifti kavga mı etti?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Birlikte oynadıkları bir projede tanışıp sevgili olan Kerem Bürsin, Hande Erçel çiftinin ayrılığı konuşuluyor. Peki ama gerçekten erem Bürsin Hande Erçel çifti kavga mı etti? İşte detaylar...

Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı?

Sen Çal Kapımı dizi setinde tanışan ve sevgili olan çiftin ayrılıklaı uzun süredir konuşuluyordu. Kerem Bürsin'in, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum gününde yer almaması da iddiaları güçlendirmişti.

Kerem Bürsin'in, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü. Fakat Hande Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" şeklinde cevaplar verdiği öne sürüldü.

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan bazı fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Bu durum takipçilerin dikkatinden kaçmazken Kerem Bürsin'in hamlesi ise şimdiden merak konusu oldu. .

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