İslam Memiş'ten çok konuşulacak Dolar ve Erdoğan yorumu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem altın ve dolar hem de siyaset dünyasıyla ilgili çok konuşulacak tahminlerde bulundu. Ünlü ekonomist Memiş, 'Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek' dedi.

Nisan ayının “Mayıs'a hazırlık ayı” olduğunu sık sık belirttiğimi anımsatmak isterim. Mayıs ayında dışarıya odaklanacağımız, dış etkenlerden olumsuz yönde etkileneceğimiz, küresel fırtına ile beraber kısa vadeli bocalayabileceğimizi belirtmek isterim. Ancak size iç gelişmeler ile ilgili düşüncemi belirtmemiştim.

Mayıs'ta gram altın 980 lira...

Mayıs-Haziran fırtınası, beraberinde yeni fırsatlar da sunabilir. Ondan sebep iç gelişmeler, aslında yılın 3. çeyreği için bize yeni mesajlar sunacak!

1- Dolar/TL kurunda Mayıs'ta 15-15,50 lira aralığını öngördüğümü önceden belirttim. Hal böyle olunca altın-gümüş gibi değerli metallerin gram bazındaki yükselişte kaçınılmaz olur. Mesela gram altın 960-980 lira aralığı, gümüş gram 12-12,50 lira aralığı.

Dolar 13.80 liraya düşecek

Tam bu esnada herkes “Bu işin dönüşü yok, artık gerilemez, yandık, bittik” derken aşağı yönlü tam ters dönüşe hazırlıklı olmak gerek. Yani, dolar/TL kurunda tekrar 13,80 lira gibi bir seviye. Sağ gösterip, soldan vurma taktiği uygulansa da aslında önceden sonuç görülebilir.

Sıcak parayı iç piyasaya salacaklar

Mesela; Mart-Nisan ayında çoğu ülke liderlerinin Türkiye ziyareti, aramızın açık olduğu ülkeler ile yeniden barışmak, dış politikada normalleşme süreci aslında SICAK PARA akışının habercisi. Uzun vade mi, kalıcı mı, geçici mi, işe yarar mı vs kısmı tartışılır. Orası ayrı. Benim beklediğim SICAK PARAYI iç piyasaya salacaklarına inanıyorum.

Canlı ve sıcacık nakit para!.. Geçici de olsa olumlu olacak

Rus iş adamlarının şu an Türkiye'de kaldığını, nakit ile beraber Türkiye'de beklemeyi tercih ettiklerini sanırım unutmasınız. Canlı ve sıcacık nakit paralar. Suudi Arabistan'dan gelecek nakitleri daha hesaba katmıyorum bile. Cemal Kaşıkcı dosyayı Suudi Arabistan'a devredildi. Bu hamlelerin geri dönüşü geçici de olsa olumlu olacağını söyleyebilirim.

Erdoğan A'dan Z'ye tüm ekibi değiştirecek

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “kabine değişikliği yapacak” düşüncemi 2021 Aralık ayında sizler ile paylaştığımı, 4 aylık süreçte bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlarda ciddi değişim süreci olduğunu gördük. (Devamı gelecek)

Ama asıl bomba şu “Ekibinde büyük bir değişime gideceğini tahmin ediyorum.” A'dan Z'ye tüm ekibini değiştirecek, eski başarılı ekibini tekrar toparlayacak.

Ekip değişiyor sıcak para geliyor ve sürpriz: Erken seçime gidiyoruz

Sizinle bir bomba düşünce mi daha yazayım. Siyasi hamle nedeniyle ekip değişiyor, sıcak para akışı nedeniyle döviz kuru geriliyor, mevsimsel etki nedeniyle enflasyon duruyor… Sonra da ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA ERDOĞAN HODRİ MEYDAN BUYRUN diyor ve ERKEN SEÇİM KARARI ALINIYOR.

SONUÇ:

Bombalar ardı ardına patlayacak ve çöküş olacak

Önce fiyatları yukarı, herkes hep bir ağızdan “Ne oldu, fren patladı, geçmiş olsun, yandık” vs derken bombalar ard arda patlayacak ve çöküş olacak. Bu tarihi not alın ki, Haziran'da ters köşe olanlara tekrar hatırlatalım. Kuralları her zaman oynatan koyar. Bunu unutmamanız ve gümleyenlerden olmamanız dileğiyle. .