Fenerbahçe, Süper Lig'in 43. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'nun talip olması gündemdeydi. Miguel Crespo'nun La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer olacağının öne sürülmesinin ardından Crespo ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Miguel Crespo kimdir?

Sarı-lacivertli takımın en çok konuşulan isimlerinden biri de Miguel Crespo. Fenerbahçe oyuncusu Miguel Crespo'ya derbide Atletico Madrid temsilcileri izledi.performans sonrası oyuncunun La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü. Crespo - Atletico Madrid iddiaları sonrası oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo kimdir? Crespo Atletico Madrid'e transfer olacak mı?

Miguel Crespo da Silva 11 Eylül 1996 tarihinde Lyon'da dünyaya gözlerini açtı. Asıl adı Miguel Crespo da Silva'dır. Aslen Portekiz kökenlidir. Orta saha pozisyonunda görev alan Portekizli futbolcu, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymekte. 19 Ağustos 2017 tarihinde Crespo, Braga B formasıyla ilk profesyonel maçına 2017–18 LigaPro maçında Santa Clara karşısında çıkmıştır.

6 Eylül 2021 tarihinde Portekiz Ligi'nde bulunan Estoril Praia takımında 1.5M € bonservis ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin 6. haftasında oynanan Giresunspor maçının 46. dakikasında Mert Hakan'ın yerine girerek katılmıştır.

21 Kasım 2021 tarihinde ligin 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 71. dakikasında maçta 1-1'lik beraberlik varken Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olan isim, 90+4 dakikada Rossi'nin verdiği pasla ceza sahası içerisine girmiş ve topa çok sert vurmuştur. Muslera'nın müdahalesinin yetersiz olarak kaldığı şutta top, direğe çarptıktan sonra filelerle buluşmuştur.

Crespo'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol derbide galibiyeti getirmiştir. Söz konusu golün ardından yayıncı kuruluş Crespo'nun attığı golde topun 103 km/h hıza ulaştığını açıklamıştır.

Estoril Praia'da iki sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 28 maçta süre alan Crespo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.. .