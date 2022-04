İslam Memiş'ten altın ve dolar için 'oltaya gelmeyin' uyarısı

Piyasada yaşanan iniş çıkışları yatırımcı için değerlendiren altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, 'tezgah' diyerek vatandaşı 'Kaos' için uyardı.

Ünlü ekonomist İslam Memiş ise yatırımcı için son dönemlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik için uyarı geldi. İşte Memiş elinde altın ve doları olanlar için yaptığı o açıklamalar.

MANİPÜLASYONA DİKKAT EDİN

Altının son günlerdeki ciddi düşüşü elinde altını olanları tedirgin ederken Memiş, piyasalardaki bu düşüşün geçici olduğunu ifade etti. 'Manipülasyona' dikkat çeken Memiş, daha önce belirttiği seviyelerin kademeli alım için uygun olduğunu tekrar etti. Kademeli alımın altını çizen Memiş, "Aylardır manipülasyonlar olacak, fiyatlandırmalar sağlıksız olacak dedim" dedi.

MEMİŞ: 2022 YILI KAOS YILI OLACAK

Altın ve dolar için önerilerini tekrarlayan Memiş, 2022 yılın karışık bir yıl olacağını söyledi. Her gün kavga ve kaosun olacağını belirten Memiş, "Aylık ve yıllık bazda dalgalı fiyatlamaların gerçekleştiğini göreceğiz. Her gün kaos her gün kavga. Berbat bir durumda yolumuza devam ederken oltayı atanlar oturdukları yerden para kazanıyorlar" diye konuştu.

"PARANIZI TEFECİYE EMANET ETMEYİN" UYARISI!

Memiş, Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dövizini faiz karşılığında dövizciye, altınını faiz karşılığında kuyumcuya emanet bırakıyor, ondan sonra diyor ki ben mağdurum. Kuyumcu dövizci ortadan kayboluyor. Bir bakıyorlar biz mağduruz, malımızı çaldı gitti diyorlar. Öyle bir şey yok. Sen tefeciye bıraktın paraları sonucuna da katlanmak zorundasın. Kur korumalı mevduat var, oraya niye yatırmıyorsun, devlete niye güvenmiyorsun. Nefis, iradenin önüne geçtiği için insanların algıları farklı çalışıyor. Bu tezgahları size hatırlatmaya devam edeceğim."

PİYASALARDA SON DURUM

Gram altın 30 Nisan 2022 Cumartesi gününe 905 TL ile başlarken dolar 14,85 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 15,67 TL ile yükselişine devam ediyor. .