Avrasya Tüneli motosiklet ücreti 2022 | Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti kaç TL? Avrasya Tüneli motosiklet gidiş-dönüş ne kadar? Motosiklet sürücülerini heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulmuştu. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında 'Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs itibarıyla, motosiklet trafiğine açıyoruz.' demişti. Motosiklet sürücüleri açıklamanın ardından Avrasya Tüneli motosiklet ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Avrasya Tüneli'nden motosiklet ile geçmenin ücreti belli oldu. İşte 2022 Avrasya Tüneli motosiklet ücreti...

Avrasya Tüneli motosiklet ücreti 2022 | Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti kaç TL? Avrasya Tüneli motosiklet gidiş-dönüş ne kadar? Motosiklet sürücülerini heyecanlandıran gelişme geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulmuştu. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında "Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs itibarıyla, motosiklet trafiğine açıyoruz." demişti. Motosiklet sürücüleri açıklamanın ardından Avrasya Tüneli motosiklet ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Avrasya Tüneli'nden motosiklet ile geçmenin ücreti belli oldu. İşte 2022 Avrasya Tüneli motosiklet ücreti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 13'üncüsü düzenlenen Motobike İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada "Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs itibarıyla, motosiklet trafiğine açıyoruz." demişti. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması binlerce motosiklet sürücüsünü sevindirdi. İstanbul'un diğer yakasına köprü trafiğine takılmadan hızlıca geçmek isteyen motorsiklet sürücüleri Avrasya Tüneli'nin kendilerine açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. 1 Mayıs'ta motosikletlere açılacak olan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri de belli oldu.

Avrasya Tüneli motosiklet ücreti 2022

05.00-23.59 saatleri arasında gündüz tarifesi: 20,70 TL

00.00-04.59 saatleri arasında gece tarifesi: 10,35 TL

Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti kaç TL

Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Avrasya Tüneli'nde motosiklet geçiş ücretleri belli oldu. Açıklamada, “Avrasya Tüneli'ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.

1 Mayıs'ta motosikletlere açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Motobike İstanbul Fuarı'nın 13'üncüsünde motosiklet geçişlerine ilişkin müjdeyi vermişti. Bakan açıklamasında "Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla, motosiklet trafiğine açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Son dönemde özellikle gençler arasında scooter ve elektrikli bisiklet gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımının arttığını gözlemliyoruz." demişti.

Avrasya Tüneli ödeme yöntemleri

Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödeniyor. HGS sistemi aynı gişede aktif halde kullanılıyor ve Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.

Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar otomobil (1. Sınıf) , aks aralığı 3.20 metre ve üstünde olan ve UKOME kararınca tünelden geçişi uygun iki akslı araçlar minibüs (2. Sınıf), motosikletler ise 6. Sınıf araç tarifesinden ücretlendiriliyor.

Ödemeleri hâlihazırda kullandığınız HGS hesabınız üzerinden yapabilir, herhangi bir HGS hesabınız yoksa ilgili tedarikçilerden (Bankalar veya PTT Şubeleri) yeni bir HGS hesabı edinebilirsiniz.

Otoyol sektöründe ilk kez sunulan ihlalli geçiş ödemesi hizmeti ile birlikte sürücüler geçiş ücretlerini online olarak tablet, bilgisayar ve cep telefonlarından kredi kartları ile kolaylıkla ödeyebilirler.

HGS hesaplarınızdaki bakiyenin yetersiz olması durumunda geçiş ücretinizi HGS hesabınıza bakiye yükleyerek, Avrasya Tüneli web sitesindeki “Ödeme” seçeneğini kullanarak veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz.

İhlalli geçiş sonrası 15 gün içerisinde geçiş ücretinin ödenmesi durumunda ihlal cezası uygulanmıyor. 15 günden sonra yapılacak ödemelerde ise geçiş ücretine ek olarak geçiş ücretinin 4 katı ihlal cezasının ödenmesi gerekiyor.

İhlalli geçiş ödemelerinizi nakit olarak, banka hesabınız üzerinden veya kredi kartınız vasıtasıyla anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil ve internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet üzerinden tüm ücretli otoyollardan son 60 güne ait geçişlerinize ilişkin ödemelerinizi görüntüleyebilir, ihlalli geçişlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Ek olarak, e-Devlet'e kayıtlı iletişim bilgilerinizi güncelleyerek SMS, e-posta ve mobil bildirimle geçişlerinize dair bilgilendirme alabilirsiniz.