İş dünyası Pakistan ile karşılıklı ticareti artırmak istiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ile Pakistan'ın kardeşlik ilişkisine dikkati çekerek, 'Türk iş dünyası olarak arzumuz kardeşlik ilişkilerindeki sıcaklığı karşılıklı ticaret ve yatırımlarımıza aktarabilmek.' dedi.

Olpak AA muhabirine, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Toplantısı sonrasında, iki ülkenin ticari ilişkileri ve DEİK'in çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıya, Türk tarafından 30'un üzerinde firmanın katıldığını belirten Olpak, Pakistan'da iş yapan ve yapmak isteyen firmaların taleplerini ve varsa karşılaştıkları sorunları dile getirdiğini söyledi.

Olpak, toplantıya katılan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in dostane bir tavırla talepleri dinlediğine işaret ederek, "İki ülkenin kardeşlik ilişkilerinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İş dünyası olarak arzumuz kardeşlik ilişkilerindeki sıcaklığı karşılıklı ticaret ve yatırımlarımıza aktarabilmek." diye konuştu.

Pakistan ile karşılıklı ticaretin 1,1 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Olpak, "Bu rakam ne bize ne de Pakistan'a yakışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmasının gündemde olduğuna dikkati çekerek, anlaşma sürecinin her iki ülkenin de menfaatlerini koruyacak şekilde hızlıca sonlanabilmesini arzuladıklarını dile getirdi.

"Altyapı ve üstyapı projelerinde fırsatlar var"

Pakistan'da altyapı projelerinde ve sosyal konutlar dahil üstyapıda ihtiyaç olduğunu, enerji alanında ciddi bir potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Türk firmalarıyla daha fazla iş birliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Bu çerçevede müteahhitlik sektörümüzün enerji alanındaki firmalarımızın ne ölçüde başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda da zaten Pakistan'da aktif bir şekilde çalışan firmalarımız var. Birebir görüşmeler ayrıca firmalarla devam ediyor. 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefimiz var. Ona kısa sürede ulaşma gayreti içinde olacağız."

Olpak, toplantıda TUSAŞ, HAVELSAN gibi şirketlerden de temsilcilerin yer aldığını belirterek, savunma sanayisi alanında görüşmelerin sürdüğünü, bu konuda kısa sürede sonuç alınabileceğini ifade etti.

Pakistan'da önemli iş fırsatları olduğuna işaret eden Olpak, "Önemli olan bundan sonraki süreçte iş takibini yapabilmek. Biz de iş dünyası olarak takipçi olacağız." dedi.

"Ticareti artırmak gerilimleri azaltma yolunda bir adım"

Olpak, son dönemde Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin ivme kazandığı ülkelere değinerek, şunları söyledi:

"İş dünyası olarak, hadisenin politik taraflarında olmadık, olmayı da düşünmeyiz ama ticareti artırmamızın farklı gerilimleri de azaltma yolunda bir adım olduğunu görebiliyoruz. Hem yetkililerimiz bu görüşmeleri diplomatik olarak sürdürecekler, biz de daha fazla ne adım atabiliriz ona bakacağız. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren başlayan sıcak bir ilişki sürecindeyiz. Suudi Arabistan'da uzun süredir karşılıklı ticaretimizi aşağı çeken bir gerilim süreci vardı. Şu anda da onun sonlanmaya başladığı bir dönemi memnuniyetle izliyoruz. Mısır ile siyasi gerilimlerin olduğu dönemde de ticari ilişkilerimiz ve oradaki yatırımlarımız etkilenmemişti, yeni dönemde büyükelçi atanmasıyla birlikte daha iyi bir yere gidecektir. Öyle görünüyor ki bizim Ermenistan ile ticari ilişkilerimize de kapı açılacak gibi bir süreç var. Siyasi anlamda adımlar atıldığında, iş dünyası olarak o adımların yanında olacağız."

Gerçekleştirilen toplantılar sonrasında Pakistan tarafının niyet mektubu imzalanması yönünde talepleri olduğunu dile getiren Olpak, Pencap tarafında planlanan büyük yapılaşmaya yönelik niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

"Dijital teknolojiler aktif alanlarımızdan biri olacak"

Olpak, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği Asya-Pasifik bölgesini çok önemsediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oradaki ticaret açığımızı nasıl kapatırız ona yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Afrika çok önemli bir başlığımız. Afrika'da çok büyük fırsat alanları var. Çok aktif olamadığımız diğer bir alan da Güney Amerika, buralara yoğunlaşıyoruz. Bir de bilişim teknolojileri. Düşündüğümüzden çok daha fazla bir şekilde dijitalleşme hayatımızın her aşamasına girdi. Biz de DEİK olarak Dijital Teknolojiler İş Konseyi'mizi kurduk. Herhalde bu dönemin çok aktif olunduğu konulardan biri de bu olacak."