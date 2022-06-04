Mehmet Sarımermer kimdir? Abdullah Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer nereli? Son günlerde Mehmet Sarımermer'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aslen Kayserili olan ve başarılı bir iş insanı olan Mehmet Sarımermer ile Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül hayatlarını 2007 yılında birleştirmişti.

Mehmet Sarımermer kimdir? Abdullah Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer ne iş yapıyor? Son günlerde Mehmet Sarımermer'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aslen Kayserili olan ve başarılı bir iş insanı olan Mehmet Sarımermer ile Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül hayatlarını 2007 yılında birleştirmişti.

Mehmet Sarımermer kimdir?

1978 doğumlu olan Mehmet Sarımermer aslen Kayserilidir. Sarımermer başarılı bir iş insanıdır.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1996-1997 öğrenim dönemi mezunu olan Mehmet Sarımermer'in parlak bir öğrein hayatı var.

Mehmet Sarımermer'in babası Abdullah Sarımermer de sevilen iş insanlarından biriydi. Abdullah Sarımermer Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin en büyük bağışçılarından ve Okul Koruma Derneği Başkanı'ydı. Okulun camisini de o yaptırdı.

2007 yılı 14 Ekim'de Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül ile Mehmet Sarımermer İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah töreniyle evlenmişti.