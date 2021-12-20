İnternetten dolar alınır mı? Akşam dolar nereden alınıp satılır?

İnternetten dolar alınır mı? Doların ani düşüşünden sonra dolar fiyatları ve dolar alımı gündemdeki ilk sıraya yerleşti. Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından düşen altın sonrası akşam saatlerinde dolar almanın yolları aranıyor. Peki ama dolar nasıl alınır ve nasıl satılır? İnternet üzerinden dolar nasıl alınır? ATM ve banka hesaplarından dolar almak için ne yapılır?

İnternetten dolar alınır mı? Doların ani düşüşünden sonra dolar fiyatları ve dolar alımı gündemdeki ilk sıraya yerleşti. Erdoğan'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından düşen altın sonrası akşam saatlerinde dolar almanın yolları aranıyor. Peki ama dolar nasıl alınır ve nasıl satılır? İnternet üzerinden dolar nasıl alınır? ATM ve banka hesaplarından dolar almak için ne yapılır?

İnternetten dolar alınır mı?

Dolar bozdurmak için mesai saatleri arasında herhangi bir şubeye giderek döviz bozdurabilirsiniz. Bunun yanı sıra ATM üzerinden veya internet bankacılığı kullanarak da döviz işlemi yaptırmak da mümkün. Teknoloji sayesinde banka kartları ya da banka hesaplarından değil, sadece döviz bozma özelliği olan ATM'leri kullanarak işlem yapmak mümkün olmaktadır.

ATM ve internet bankacılığı ile de dolar alıp satmak mümkündür.

Dolar alım satımı konusunda bankalar farklı hizmetler sunmaktadır. Günümüz teknolojisiyle banka hesaplarındaki TL'yi dolara çevirmek mümkün. Fakat bu işlem bazı bankaların hesaplarında gerçekleşiyor.

Bazı bankalarda da talep edildiği sürece hemen dolar veya altın hesabı açılıp işlem yapılabiliyor. İlgilendiğiniz bankaların müşteri hizmetlerinden konuyla ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Makas Farkı Nedir?

Hafta sonu veya mesai saatleri dışında işlem yapıldığında makas farkı yansır. Arada fark yaşandığı takdirde ilk olarak bankaların bu işleme müdahil olduğu düşünülse de; döviz makas aralığı döviz kurunun alım fiyatı ile satım fiyatı arasındaki farkın tanımlamasından kaynaklanır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.