PPP ne demek? PPP açılımı ve Erdoğan'ın bahsettiği yap işlet devret modeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda bahsettiği 'Pi Pi Pi'nin ne demek olduğu araştırılıyor. Erdoğan'ın bahsinden sonra PPP modelinin kökleri de araştırılmaya başlandı. Peki ama PPP nedir? PPP ne anlama geliyor ve açılımı nedir? İşte Cumhurbaşkanının yönlendirmesiyle PPP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda bahsettiği "Pi Pi Pi"nin ne demek olduğu araştırılıyor. Erdoğan'ın bahsinden sonra PPP modelinin kökleri de araştırılmaya başlandı. Peki ama PPP nedir? PPP ne anlama geliyor ve açılımı nedir? İşte Cumhurbaşkanının yönlendirmesiyle PPP...

PPP Açılımı, PPP ne anlama geliyor?

Devletin projelerde sadece kendisi elini taşın altına koymayarak özel sektör ile maliyet paylaşımı yaptığı bir sistem olan PPP (Public Private Partnership) yani Kamu Özel Sektör Ortaklığı'nda devletin geliştirdiği projeler özel sektörün parasal yardımıyla geliştiriliyor.

PPP; Public Private Partnerships kelimelerinin baş harflerinden geliyor. Türkçeye çevrildiğinde ise "Kamu Özel Ortaklığı" anlamı ortaya çıkıyor.

İkinci bir kısaltma olarak da PPP; Purchasing Power Parity yani "Satın alma gücü paritesi" olarak da değerlendirilebiliyor.

Purchasing Power Parity Sistemi nedir?

Satın alma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır. Eldeki toplu bir para parite oranı ile farklı bir para birimine dönüştürüldüğünde, tüm ülkelerde aynı sepetteki mal ve hizmetler satın alınabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.