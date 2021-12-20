Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Dolarda düşüş devam eder mi?

Sabah saatlerinde 17 TL olan doların aniden düşmesi gündeme de bomba gibi düştü. Peki ama dolar neden düştü ve düşmeye devam edecek mi? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatı...

Sabah saatlerinde 17 TL olan doların aniden düşmesi gündeme de bomba gibi düştü. Peki ama dolar neden düştü ve düşmeye devam edecek mi? Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Güncel dolar fiyatı...

Dolar düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın sonrasında büyük önem arz eden açıklamalarda bulundu. Önceki hafta 17 ve ardında 18 seviyesini test eden dolar, TCMB'nin beşinci müdahalesi sonrası haftayı 16,40 seviyelerinde kapatmıştı. Fakat bugün 17,62 liradan güne başlayan dolar 18 liraya kadar çıktı ve Kabine Toplantısı'nın ardından düşüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Ekonomide Atılacak Yeni Adımları Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır" ve "Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek" sözleriyle dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında;

"Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz." sözlerini kullandı.

Dolarda düşüş devam eder mi?

Üretim, inovasyon, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz milletimize yeni bir vizyon öneriyoruz. Biz milletimize eski Türkiye alışkanlıkları değil 2023 hedefleri, 2053 vizyonu doğrultusunda hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Döviz kurunu istikrara kavuşturacağız, enflasyonu dizginleyeceğiz. Sevgili milletim, biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz, siz bize inanın. Bugüne kadar inandınız, güvendiniz. 19 yıl Türkiye'nin altyapı, üstyapısıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.