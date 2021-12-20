Altın ne kadar düştü? Altın düşmeye devam mı edecek? Altın yükselir mi?
Altın ne kadar düştü? Erdoğan'ın TL mevduatı açıklamasının ardından dolar, euro ve altında oklar aşağıyı gösterdi. Peki ama altın ne kadar oldu? Altın düşmeye devam mı edecek? Altın alınmalı mı? İşte Cumhurbaşkanının açıklamaları ve güncel altın fiyatları...
2021-12-20 22:34:36
Altın yükselir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası TL mevduatıyla ilgili verdiği açıklamalar sonrasında başta dolar olmak üzere euro ve altında büyük bir düşüş yaşandı.
Altın ne kadar düştü?
20 Aralık Pazartesi sabahı gram altın 1023 TL'den işlem görüyordu. Akşam saatlerinde Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından önce dolarda, daha sonra da altın büyük düşüş yaşandı. Gram altın şu an için 805 liradan işlem görüyor.
Gram altın
- Alış fiyatı 805,48 TL
- Satış fiyatı 805,60 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı 2.615,00 TL
- Satış fiyatı 2.850,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı 1.313,00 TL
- satış fiyatı 1.442,00 TL
14 ayar altın gramı
- Alış fiyatı 451,57 TL
- Satış fiyatı 534,95 TL
Dolar ne kadar düştü? Son dakika dolar fiyatı için Tıklaınız...
Altın düşmeye devam mı edecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre "Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek" sözleri ekonomide refah seviyesinin yükseleceğinin bir sinyaliydi. Altının düşmesi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat faiz kararlarının ardından önümüzdeki yılda düşüşlerin yaşanacağına ilişkin, ekonomistlerden açıklamalar geldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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