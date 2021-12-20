Altın ne kadar düştü? Altın düşmeye devam mı edecek? Altın yükselir mi?

Altın ne kadar düştü? Erdoğan'ın TL mevduatı açıklamasının ardından dolar, euro ve altında oklar aşağıyı gösterdi. Peki ama altın ne kadar oldu? Altın düşmeye devam mı edecek? Altın alınmalı mı? İşte Cumhurbaşkanının açıklamaları ve güncel altın fiyatları...