İçkiye zam mı geldi? Alkole ne kadar zam geldi? Alkol zammı listesi son durum ne?

İçkiye zam mı geldi? Geçtiğimiz ay alkole gelen zam sonrasında, yeniden zam gelip gelmediği, tüketiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki ama içkiye zam geldi mi? Alkole ne kadar zam geldi? Rakı, viski, votka ve şarap ne kadar oldu? Alkol zammı listesi son durum ne?

İçkiye zam mı geldi?

Geçtiğimiz ay "Mey zammı" adı altında alkol ürünlerine zam yapıldı. Açıklamada rakı, viski, votka ve şarap ürünleri yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam geldi. Haziran ayı için bir zam söz konusu değil.

Alkol nedir?