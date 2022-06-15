Erdoğan'dan öğrenci affı açıklaması

AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'dan 'öğrenci affı' ile ilgili müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Gençlere müjdeli haber

TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı. Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.

Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız

Efes 2022 Tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

"CHP bize ders veremez"

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

TÜSİAD'a sert sözler: Sen daha çıraksın, önce haddini bil

Ey TÜSİAD'ın başına gelen bey efendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin, sen daha çıraksın. Önce haddini bil. İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net adımlar atana kadar kararımızı değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın.

Turkish Airlines değil Türk Havayolları

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

2023 seçimleri: Geri sayım başladı

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerinde çıkan manzarayı gördük.

"Avara kasnak gibi masa"

Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil.

Seçimin tarihi belli olmasına rağmen 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı hala yok. Adaylarını şimdi açıklarlarsa o kişi yıpranırmış. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelince yıpranıyor, bu milleti kandırmaktır.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapısına dayanıyor. 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' diyerek kürsü yumruklayan bu zatın sesi birden kısılıverdi. Kürsüye çıkıp bir şeyler söylüyor ama sesinde çekingenliğin izini görmek mümkün. Birileri 'Biz kararımızı verene kadar otur oturduğun yerde' dediler. Bürokrasideyken batırdığı kurumların, her seçimde yenildiği partisinin son deminde efsane çıkış yapmaya hazırlanıyordu.

Mezhep tartışması

Bir meşrep fitnesi ortaya attılar. Nereden çıktı bu? AK Parti olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz merak etme.

Polise yumruk atan HDP'li vekile tepki

Milletimiz onlar hakkında nihai hükmünü Haziran 2023'te verecek. HDP'nin terör örgütü elebaşlarının eliyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. İstanbul Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, onun arkasında, yanında yer alan milletvekillerini, geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Bu kadının dosyası çok kabarık. 60 küsür dosyada suç rayihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Meclis'in de üstüne düşeni yapacağına inanıyoruz.

"Pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeyde"

Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi girdilerindeki artışın farkındayız. Alım fiyatlarını yüksek tutmaya kadar pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'deki doğalgazı milli sisteme bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki artışlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke olarak artıştan anında etkileniyoruz. Önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır. .