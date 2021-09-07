Hibe desteğine nasıl başvurulur?

Korana virüs pandemisi ile birlikte 1,5 milyona yakın esnafın zor durumda olması hükümeti harekete geçirdi. Özellikle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara hibe desteği imkanı sunulmaya başlandı. Birçok esnaf ve sanatkar hibe desteği başvurusunun nasıl yapıldığını merak etmektedir. Peki hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği başvurusunu kimler yapabilir? Hibe desteği başvurusu yapılırken hangi noktalara dikkat edilir? Hibe desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir mi?

Korana virüs pandemisi ile birlikte 1,5 milyona yakın esnafın zor durumda olması hükümeti harekete geçirdi. Özellikle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara hibe desteği imkanı sunulmaya başlandı. Birçok esnaf ve sanatkar hibe desteği başvurusunun nasıl yapıldığını merak etmektedir. Peki hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği başvurusunu kimler yapabilir? Hibe desteği başvurusu yapılırken hangi noktalara dikkat edilir? Hibe desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir mi?

Neredeyse iki yıldır etkili olan ve ekonomik anlamda ciddi sonuçları olan korona virüs pandemisinden esnaf ve sanatkarlar ciddi anlamda etkilendi. Özellikle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara devlet tarafından hibe desteğinde bulunuldu. Yapılan başvurular 1 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi. İşte tüm detayları ile esnaf ve sanatkarlara verilen hibe desteği hakkında bilinmeyenler…

COVID-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa Cumhurbaşkanlığı tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan 3998 sayılı karar doğrultusunda hibe desteğinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hibe desteği şu ifadeler ile duyuruldu: “Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz”.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru süreci normal şartlarda 23 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Verilen hibeye gösterilen yoğun ilgiden dolayı başvurular 1 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu konuda Ticaret Bakanı Mehmet Muş şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz Perşembe saat 23:59'a kadar uzattık”.

Başvuru kapsamında 17 Mayıs 2021 tarih itibari ile gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler bu hibe desteğinden faydalandı. Başvurular e-Devlet resmi web hesabından yapıldı.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.