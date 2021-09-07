Kira desteğine nasıl başvurulur?

Korana virüs pandemisi ile birlikte birçok esnafın zor durumda olması hükümeti harekete geçirdi. Özellikle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara kira desteği imkanı sunulmaya başlandı. Birçok kişi kira desteği başvurusunun nasıl yapıldığını merak etmektedir. Peki kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira desteği başvurusunu kimler yapabilir? Kira desteği başvurusu yapılırken hangi noktalara dikkat edilir? Kira desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir mi?

Korana virüs pandemisi ile birlikte birçok esnafın zor durumda olması hükümeti harekete geçirdi. Özellikle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara kira desteği imkanı sunulmaya başlandı. Birçok kişi kira desteği başvurusunun nasıl yapıldığını merak etmektedir. Peki kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kira desteği başvurusunu kimler yapabilir? Kira desteği başvurusu yapılırken hangi noktalara dikkat edilir? Kira desteği başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir mi?

Neredeyse iki yıldır etkili olan ve ekonomik anlamda ciddi sonuçları olan korona virüs pandemisinden esnaf ve sanatkarlar ciddi anlamda etkilendi. Özellikle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara devlet tarafından kira desteğinde bulunuldu. Yapılan başvurular 30 Nisan 2021 tarihinde sona erdi. İşte tüm detayları ile esnaf ve sanatkarlara verilen kira desteği hakkında bilinmeyenler…

Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan ve pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlara verilmesi planlanan kira desteği oldukça ilgi odağı oldu. Birçok esnaf pandeminin negatif etkilerinden bir nebze kurtulmak için devlet tarafından verilen bu destek için başvurularda bulundu.

İlk olarak 31 Mart 2020 tarihinde son bulan başvurular Ticaret Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2021 tarihine uzatılmıştı. Bu süreçte esnaf ve sanatkarlar e-Devlet üzerinden başvuru süreçlerini gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan kira desteği kapsamında esnaf ve sanatkarlara 3 ay boyunca gelir kaybı için 1000'er TL, kira desteği için ise Büyükşehirlerde 750 TL ve diğer şehirlerde 500 TL verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayından önce yapılan başvurularda ilk ödemeler 20 Mart tarihinde yapıldı.

31 Mart tarihinde bitmesi planlanan başvurular eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun.”

Kira desteğine başvurular e-Devlet üzerinden alındı.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.