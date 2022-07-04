Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK 2022 yılı haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Memur ve emeklilerinin alacağı zam da kesinleşti. Buna göre, memur ve memur emeklisi yüzde 41,69; SSK ve Bağkur emeklisi maaş zammı ise 42,35 oldu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 'Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç açıklanacak?' sorusu yanıt buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.

Mayıs ayında bu rakam yüzde 73,50 açıklanarak 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ALACAĞI ZAM DA KESİNLEŞTİ

Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42,35 zam alacak.

TÜİK'in yayınladığı enflasyon rakamlarının detayları da şöyle oldu:

En düşük artış nelerde oldu?

Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma, %93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

En yüksek artış gıda ve içeçeklerde oldu

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %64,42, aylık %4,20 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,59 artış gerçekleşti.