2022 LGS tercihleri nasıl yapılır? Yerel yerleştirme nasıl yapılacak? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih rehberi ve tarihleri ​​büyük ilgi görüyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Haziran'da yapılan sınava giren öğrenciler için tercih heyecanı başladı. LGS tercih rehberi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 8. sınıfı başarı ile tamamlayan veya mezun olan öğrenciler tercih ve yerleştirme esasına göre yerleştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Peki LGS tercihleri ​​nerede yapılacak?

LGS 5 Haziran'da hayata geçti. Ardından sonuçlar açıklandı ve seçim süreci geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS tercih işlemleri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacak. 2022 LGS kılavuzundaki tarihler arasında LGS tercihi yapmak mümkün olacak. Bugün başlayacak LGS tercihleri ​​20 Temmuz 17.00'ye kadar sürecek. Peki, LGS tercihleri nereden yapılacak?

2022 LGS tercihleri nasıl yapılır?

Açıklamaya göre lise tercihleri ​​4 Temmuz'da başlayacak. LGS tercihlerinde adaylar sınavla öğrenci kabul eden okullar listesinden en fazla 10 okul seçebilecekler. Puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına yerleştirme yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr ​​adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilir. Yapılan seçimlerin ilgili ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, okulların türüne, kontenjanına ve konumuna göre yerel yerleştirme işlemleri, ilgililerin ikametgah adresleri kriterlerine göre gerçekleştirilecektir. öğrencilerin okul başarı puanının üstünlüğü ve mazeretsiz gün sayısının azlığı.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Ortaöğretim Kurumları Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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