Halk ekmeğe ne kadar zam geldi? İstanbul, İzmir ve Ankara halk ekmek ne kadar oldu?

Halk ekmeğe ne kadar zam geldi? 8 Ağustos Pazartesi günü itibariyle İstanbul, İzmir ve Ankara'da halk ekmeğe zam yapıldı. Peki ama halk ekmek hangi ilde halk ekmeği ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul, İzmir ve Ankara halk ekmek ne kadar oldu? İşte son dakika ekmek zammı, ekmek fiyatları...

8 Ağustos Pazartesi günü itibariyle İstanbul, İzmir ve Ankara'da halk ekmeğe zam yapıldı. Peki ama halk ekmek hangi ilde halk ekmeği ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi? İstanbul, İzmir ve Ankara halk ekmek ne kadar oldu? İşte son dakika ekmek zammı, ekmek fiyatları...

Halk ekmeğe ne kadar zam geldi?

İzmir Belediyesi, Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi halk ekmek fiyatlarında zam uygulandı. Yapılan zam sonrasında halk ekmek fiyatları 3 TL olarak güncellendi.

İstanbul, İzmir ve Ankara halk ekmek ne kadar oldu?

Maliyetlerin artmasını gerekçe göstererek İstanbul, Ankara ve İzmir Belediyesi halk ekmelerinde zam yapıldı.

İzmir halk ekmeği ne kadar?

İzmir Belediyesi tarafından yapıalan açıklamayla halk ekmek'in fiyatı, 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseltildi.

İstanbul halk ekmeği ne kadar?

İstanbul Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla 2 TL'lik normal ekmek fiyatı 3 TL'ye yükseltildi.

Ankara halk ekmeği ne kadar?

Ankara Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla 250 gram halk ekmek fiyatı 3 TL olarak güncellendi.

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