İstanbul'da halk ekmeğe ne kadar zam geldi? Ağustos zammı İstanbul halk ekmek fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da halk ekmeğe ne kadar zam geldi? İstanbul'da halk ekmek fiyatlarına zam uygulanacağı haberi duyuruldu. Maliyetlerin artması nedeniyle uygulanacağı belirtilen zam; Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilecek. Peki 2022 ağustos ayında yapılan bu zam sonrasında İstanbul halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? İşte zam açıklaması ve detaylar!

İstanbul'da halk ekmek fiyatlarına zam uygulanacağı haberi duyuruldu. Maliyetlerin artması nedeniyle uygulanacağı belirtilen zam; Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilecek. Peki 2022 ağustos ayında yapılan bu zam sonrasında İstanbul halk ekmek fiyatı ne kadar oldu? İşte zam açıklaması ve detaylar!

İstanbul'da halk ekmeğe ne kadar zam geldi?

Ankara, İzmir ve İstanbul Belediyelerinin aldığı kararla 8 Ağustos Pazartesi günü halk ekmek fiyatları artacak.

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" diye konuştu.

Ağustos zammı İstanbul halk ekmek fiyatı ne kadar oldu?

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıktığını ve 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bu fiyatla satışa sunulacağını açıkladı.

Ekmek zammına vatandaşın tepkisi!

Halk ekmek fiyatlarındaki ani artış sonrasında vatandaşlar "bir kerede bu kadar zam yapılmaz" diyerek zam oranının yüksek olduğunu vurguladılar. Sosyal medyada konu için birçok yorum yapıldı.