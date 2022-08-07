İzmir halk ekmeğe ne kadar zam geldi? Ağustos zammından sonra İzmir'de halk ekmek ne kadar oldu?

İzmir halk ekmeğe ne kadar zam geldi? 8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren İstanbul, İzmir ve Ankara'da halk ekmek fiyatları artırıldı. Belediyelerin aldığı kararla yapılan zamlar, vatandaşlar tarafından yorumlandı. Peki Ağustos zammından sonra İzmir'de halk ekmek ne kadar oldu? İşte detaylar...

8 Ağustos Pazartesi gününden itibaren İstanbul, İzmir ve Ankara'da halk ekmek fiyatları artırıldı. Belediyelerin aldığı kararla yapılan zamlar, vatandaşlar tarafından yorumlandı. Peki Ağustos zammından sonra İzmir'de halk ekmek ne kadar oldu? İşte detaylar...

İzmir halk ekmeğe ne kadar zam geldi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamara göre; Halk Ekmek'in fiyatı, 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseltildi. Zamlı halk ekmek fiyatlarının 8 ağustos Pazartesi günü uygulanacağı belirtildi.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip, Halk Ekmek büfelerinde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır" sözlerine yer verildi.

İstanbul ve Ankara Belediyesi de zam uyguladı

Halk ekmek zammı sadece İzmir'de değil, İstanbul Belediyesi ve Ankara Belediyesinde de uygulandı.

Ağustos zammından sonra İzmir'de halk ekmek ne kadar oldu?

İzmir'de yapılan zam sonrasında halk ekmek fiyatı 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseltilmiş oldu.