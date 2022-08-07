Ankara'da halk ekmeğe ne kadar zam geldi? Ağustos ayı Ankara Halk Emek zam açıklaması

Ankara'da halk ekmeğe ne kadar zam geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fiyatlarında artış yapılacağını açıkladı. 8 Ağustos itibariyle geçerli olacak artışın İzmir ve İstanbul'da da gerçekleşeceği belirtildi. Peki ama ekmek fiyatları ne kadar arttı? Halk ekmek ne kadar oldu? Ağustos ayı Ankara Halk Emek zam açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fiyatlarında artış yapılacağını açıkladı. 8 Ağustos itibariyle geçerli olacak artışın İzmir ve İstanbul'da da gerçekleşeceği belirtildi. Peki ama ekmek fiyatları ne kadar arttı? Halk ekmek ne kadar oldu? Ağustos ayı Ankara Halk Emek zam açıklaması!

Ankara'da halk ekmeğe ne kadar zam geldi?

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denildi. (AA)

Halk ekmek ne kadar oldu?

Yapılan zam açıklamasının ardından Ankara'da satışa sunulan 250 gram halk ekmek fiyatı 3 TL olarak güncellendi.