Genç girişimciler vergiden muaf tutuluyor

Ekonomi yazarı Ahmet Ulusoy, gençlere yönelik ekonomik girişim teşvikleri hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulundu. Ulusoy’un yazısından ilgili bölüm

Genç girişimcilere vergi desteği

Evet gençler,

Pandemi süreciyle birlikte, son 1,5 yıldır evlerde kalmak zorundaydık ve düşünmeye çok vaktimiz oldu.

Bu süreçte kendi işini kurma; projelerini, fikirlerini paraya çevirme hayalleri kuranlar hiç te az değil.

Ama iş kurarken karşınıza çıkacak istisna, vergi, vergi dairesi, mükellefiyet gibi kavramlar sizlere biraz uzak, hatta tedirgin eden kelimeler olabilir.

Hadi sizi bunlara biraz ısındıralım.

Önce istisnadan bahsedelim.

Aslında yeni bir düzenleme değil.

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 20. maddesinde yer alan “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” 18-29 yaş arası gençlerin piyasa ekonomisine doğrudan katılmaları için önemli bir fırsat.

Temel şartlardan bazıları;

- İlk defa gelir vergisi mükellefi olunması,

- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olunması,

- Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

Kolay karşılanabilecek başka şartlar da var.

Bu şartlar dâhilinde piyasa ekonomisinde bende varım dediğiniz anda güzel bir hoş geldin sürprizi sizi karşılıyor.

Genç girişimcinin faaliyete başladığı takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettiği kazancın yıllık 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden istisna ediliyor.

75.000 TL gelir vergisi matrahı için toplamda ödenmesi gereken 15.340,00 TL tutarında Gelir Vergisinin ödenmeyerek genç girişimcinin cebinde kalması demek.

Yine, 1 yıl boyunca Bağ-kur prim ödemeleri devlet hazinesinden karşılanıyor.

Bu tutar (12 ay * 1.234,25 TL) 14.811,00 TL'dir.

Bugünün rakamlarıyla (3 * 15.340,00 TL) 46.020,00 TL gelir vergisi, 14.811,00 TL Bağ-kur primi olmak üzere toplamda 60.831,00 TL tutarında devlet desteği genç girişimcileri beklemektedir.

Yani devlet sen bu işte varsan, bir bakıma bende varım, yanındayım mesajı veriyor.

Şimdi vergi, vergi dairesi, mükellefiyet kavramlarına değinelim.

Devlet dairelerinin hayallerinizdeki o soğuk yüzü çok geride kaldı/kalıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte vergi dairesi otomasyon sistemlerinde ciddi mesafeler alındı. Elektronikleşme son hızıyla devam ediyor.

Artık mükellefiyet ile alakalı hemen hemen tüm işlemler internet üzerinden gerçekleşiyor

Yani vergi dairesi işlemleri sizin için sosyal medya platformlarına bir video yüklemek kadar kolay.

Tozlanmış belgeler, sayfa sayfa dilekçeler mazide kaldı.

Yeni tarz mükellefiyet tam da gençlere göre, sizin dilinizden.

Ben uğraşamam diyorsanız işinin ehli (sizler gibi genç ve mevzuata hâkim) bir Mali Müşavir bulup birlikte hareket edebilirsiniz (zaten şirketin kuruluş ve sonraki süreçlerinde kesin ihtiyacınız olacak).

Akıllı girişimci her şeyi kendisi yapan, kendi aklını beğenen değil, başkalarının aklından yararlananlardır. İşbirliği başarının (kârlılığın) temel anahtarıdır.

Unutmayın, dünya tarihindeki tüm büyük başarılar istisnasız ilk adımla başladı.

Bugün ülkenin en büyük şirketleri, o ilk gün kağıt ortamında, kısıtlı imkanlar ile verilen mükellefiyet dilekçesi ile yola çıktılar.

İster start-up yap, ister video içeriği üret, ister ayakkabı ya da simit sat, ister isen mesleki bilginle hizmet sunmakla yetin, bu istisna sizin için var.

İstisnanın devam edeceği bu 3 yıllık süre sizin için var olma, tutunma ve ayakta kalıp güçlenme için makul bir süre olacaktır.

Hadi gençler kendinizin ve ülkenin geleceğine (refahına-zenginliğine) yatırım yapalım.

YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.