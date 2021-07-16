Habertürk'te 'ahlaksızlık' kavgası

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, FETÖ ile mücadelede iktidarı eleştiren emekli askerler Dursun Çiçek ve Zeki Üçok'a 'İkide bir hapiste yattık' dedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin konuşulduğu Habertürk'teki tartışma programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında hapis yatan emekli Kurmay Albay Dr. Dursun Çiçek ve emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile tartıştı.

Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı programda hukukçu Hüseyin Ersöz ve Ersan Şen iktidarın FETÖ ile yaptığı işbirliği nedeniyle özeleştiri vermediğini ve samimi olmadığını söyledi.

Doğu Perinçek ise "Bu milletten ne istiyorsunuz? 3 gün hapiste yatmışsınız... 3 gün hapiste yatmanın bedelini mi istiyorsunuz bu milletten. Ayıptır. İkide bir 'hapiste yattık.'En sonunda bu millet kolunu kesip size iade edecek. Hapiste yatsanız ikide bir 'Hapiste yattık' demezsiniz zaten" diye tepki gösterdi.

Perinçek, "Hapiste yattık' diyenler hapiste yatmayanlar. Bu bir kültür, bir ahlaktır, Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı. Perinçek iktidarın özeleştiri verdiğini de "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Allah beni affetsin' dedi, daha ne desin?" diye anlattı.

Zeki Üçok ise Perinçek'e "Doğu Bey çok ayıp ediyorsunuz. Biz hiçbir zaman çıkıp 'Bu kadar hapis yattık' demedik. FETÖ ile mücadele konusunda ise kendisi de çok iyi bilir mücadele eden 10 kişi varsa bunlardan birisi de biziz. Balyoz sürecinde hapis yatanların tamamı FETÖ ile mücadele ettikleri için hapse atıldılar. Onların önü açılsın diye atıldılar. Oradan da çıkıp böyle demek şık olmadı" diye yanıt verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.