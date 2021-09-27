Gelecek kripto paralarda

Kripto Para Uzmanı Burhan Eyüpoğlu blockchain ve kripto paraların geleceğini kaleme aldı.

Kripto paralar her geçen gün daha fazla hayatımıza giriyor. Ama insanların kripto parayla ilgili ne yazık ki çok az bilgisi var. Bu konudaki eksikliği gidermek için yazılarını Timetürk için kaleme alan Burhan Eyüpoğlu, kripto paraların geleceğini kaleme aldı. Eyüpoğlu asıl kırılımın 2030 yılında gerçekleşeceğini yazdı.

Korkma, gelecek belirsizlikler içinde olsa da sen Korkma. Öğrenirsen, araştırırsan ve yakından bakarsan korkacak bir şey olmadığını sen de göreceksin. Kripto paralar, bilmeyenler için karanlık içinde bekleyen canavardan başka bir şey değil. Bilen ve öğrenmek isteyen biri için ise, dijital dünyaya açılan altın bir anahtar.

Bizi dijital dünyaya taşıyacak olan en büyük yenilik aslında blockchain teknoloji. Bitcoin ve altcoinler, blockchain teknolojisinde sadece bir su damlası. Kağıt paraların dijitalize edilebilmesi için kripto paralara ihtiyaç var. Sınırsız bir şekilde basılan kağıt paralar, sınırlı arza sahip kripto paraların ete kemiğe bürünebilmesi için gerekli. Herkes bir kripto cüzdana sahip olduğunda kozasından çıkan kelebek misali dijital dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Ve bu dünyaya giriş biletinin son geçerlilik tarihi 2030.

El Salvador bitcoini yasal para olarak tanıyan ilk ülke olarak tarihe geçti. Bunu diğer ülkelerin takip etmesi kaçınılmaz. Ülkemizin ise ‘bilira' ve ‘biga' adında iki adet kripto para çalışması bulunuyor. Bilira, ani fiyat hareketlerinden etkilenmeyen, değeri Türk lirasına eşit bir kripto para. TRYB'nin listeli olduğu borsalardan Bitcoin, Eterheum ve 100'den fazla kripto para alım ve satımı gerçekleştirilebilecek. Marka adı Biga olan ve ‘Bir Gram Altın' ifadesinin kısaltılması olan Biga ise, fiziksel karşılığı olan 1 gram altına dayalı yeni nesil transfer sistemi. 2017 yılında yola çıkan Biga projesi, Aralık 2021 yılında versiyon 2.0'ı devreye alacak. Ülkemizin de bu konuda adımlar atması beni sevindiriyor. Ama borsa regülasyonlarının bir an önce hazırlanması ve hayata geçirilmesi bizi bu yarışta öne geçirecektir.

KRİPTO SÖZLÜK BÖLÜMÜ

Blockchain Nedir?

Blockchain bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan bir büyük defterdir. Varlıklar somut (ev, araba, nakit, toprak) veya soyut (fikri mülkiyet, patent, telif hakları, marka) olabilir. Değerli hemen hemen her şey bir blockchain ağında izlenebilir ve üzerinde işlem yapılabilir, bu da riski azaltır ve işe dahil olan tüm maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.