Suudi Arabistan'daki devlet töreninde kadınların dansına tepki

Suudi Arabistan'da Suudi Milli Günü kapsamında yapılan törenlerde tesettürsüz kadınların şarkı söylemesi ve dans etmesi ülkedeki dindar kesimlerin tepkisini çekti.

Olay, Suudi Arabistan'da Kral Selman ve oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından dayatılan değişimin ne derece büyük çapta olduğuna dair önemli bir veri olarak kayda geçti.

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Suudi Arabistan'ın milli günü sayılan 23 Eylül ve takip eden günlerde her sene eğlenceler düzenleniyor. Bu sene düzenlenen eğlencelerde tesettürsüz kadınların topluluk karşısında şarkı söylemesi hem tepki çekti hem de Suudi Arabistan'da yaşanan değişimin boyutunun büyüklüğünü göstermesi açısından da önemli bulundu.

Suudi Arabistan, 23 Eylül 1932'de Hicaz ve Necd Emirliklerinin birleşmesiyle oluştuğundan 23 Eylül tarihi Suudi Arabistan'ın milli günü olarak ülkede resmen kutlanıyor.

Bu kutlamalar, geçmişten bu yana ülkedeki pek çok dindar kesimin tepkisini çekiyordu. İlmi sınıftan birçok kişi, bu şekilde bir bayramın kutlanmasının İslam'a uygun olmadığını savunuyordu.

2016'dan bu yana ülkede başlayan ve dindar kesimlerin ifadesiyle "zorla dayatılan" açılım süreci kapsamında, bu eğlencelerin kapsamı da değişmeye başladı. Bu sene tesettürsüz kadınların kelime-i tevhid yazılı Suudi bayrağı önünde şarkı söylemesi, önceki yıllardan çok daha tepkiye sebebiyet verdi.

Bununla beraber, ülkede Suudi yönetimini eleştirenlerin tutuklanması nedeniyle söz konusu eleştirilerin açıkça yapılmaması da dikkat çekiyor.

Yurt dışındaki Suudi muhalefeti, bu tarz konularda Suudi Arabistan'daki bastırılmış muhalefetin sözcüsü olarak tepkisini beyan ediyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.