Gedik Yatırım, 30. yılını Borsa İstanbul'da gong töreni ile kutladı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 'Sermaye piyasamız arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesiyle, borsamız ve ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gedik Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Gedik Yatırım, 30. kuruluş yılını Borsa İstanbul'da düzenlediği gong töreni ile kutladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Gedik Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç ve Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gedik Yatırım, yeni hedeflerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gedik Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki 30. yılını kutlayarak, şunları kaydetti:

'Sermaye piyasamız arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesiyle, Borsamız ve ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu sağlamak için, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmetler ile finansal araçların geliştirildiği piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef öngörüyoruz.

Bu hedefte, aracı kurumlarımız bizim en önemli iş ortaklarımız ve paydaşlarımızdır. Bunu en iyi örneğini, tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde yaşadık. Aracı kurumlarımızla birlikte, borsa olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunmaya devam ettik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik. Sermaye piyasalarının gelişimine 30 yıldır katkı sağlayan Gedik Yatırım'a nice 30 yıllar diliyorum.'

- '30 yılda Türkiye sermaye piyasaları büyük bir dönüşüm geçirerek çok yol kat etti'

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, 30 yıl önce Türkiye sermaye piyasalarına yeni bir soluk getirmek için Gedik Yatırım'ı kurmaya, 'Türkiye'de yatırım denildiğinde akla ilk biz gelmeliyiz.' diye karar verdiklerini, bu hedefle de yola çıktıklarını aktardı.

30 yılda Türkiye sermaye piyasalarının büyük bir dönüşüm geçirerek çok yol kat ettiğini vurgulayan Topaç şu değerlendirmelerde bulundu:

'Türkiye sermaye piyasaları geliştikçe, Gedik Yatırım olarak biz de büyüdük. Gedik Yatırım olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar toplam 23 pay halka arzında liderlik rolünü üstlendik, son 15 yılda birçok halka arzda ise 120'nin üzerinde konsorsiyumda yer aldık. Bugün 400'den fazla çalışma arkadaşımızla ve Türkiye çapında yaygın şube ağımızla, sermaye piyasalarına yatırım yapmak isteyen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu süre içinde de yüzlerce kişiyi Gedik Yatırım mezunu olarak sektöre kazandırdık.

Gelecek için fark yaratırken, yatırımcılarımıza sürdürülebilir ve uzun vadeli katma değer sağlamak için tutkuyla çalışıyoruz. Hiçbir zaman mevcut ile yetinmedik, küresel trendleri takip ettik. Yeni trendleri, yeni ürünleri yatırımcılarımızla paylaştık. Türkiye dışına taştık, yurtdışına açıldık. Müşterilerimizi, yatırımcılarımızı yurt dışı borsalarına taşıdık. Böylece Gedik Yatırım olarak geliştikçe yatırımcılarımız için değer yarattık. Değer yarattıkça yatırımcılarımızın bize olan güveni arttı.'

- 'Karımızı 7 yılda 16 kat, öz sermayemizi ise 5 kat artırdık'

Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç da kuruldukları günden bugüne yatırımcıların yatırımlarını kendi yatırımları gibi gördüklerinin altını çizdi.

Gedik Yatırım'ı kurarken, 1991 yılından beri sürekli olarak büyüme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Topaç, bugün gelinen noktada, verdikleri hizmetler sayesinde yatırımcıların sadece Türkiye'deki ürünlere değil, ülke sınırlarını aşıp yurt dışı ürünlere de yatırım yapabilir olduklarını aktardı.

Gedik Yatırım'ın hiçbir zaman piyasadaki mevcut ürünlerle yetinmediğini, küresel trendleri takip ettiğini vurgulayan Topaç, şu bilgileri verdi:

'Bu trendleri yatırımcılarımızla paylaştık, yeni ürünler sunduk, böylece hem biz geliştik hem de yatırımcılarımız için değer yarattık. 2014 yılından itibaren sektörde liderliğe doğru yolculuğumuzu hızlandırmak için büyümemize ivme kazandırdık. Son 7 yılda çalışan sayımızı ve şube sayımızı iki katına çıkarttık. Organizasyonumuzu sürdürülebilir bir hale getirdik. Bu gelişmelere paralel olarak da karımızı 7 senede 16 kat, öz sermayemizi ise 5 kat artırdık. Hizmet ettiğimiz yatırımcı sayısı ise aynı dönemde 4 katına çıktı.

Bugün ulaştığımız nokta ise, yüksek finansal gücümüzle, 420 milyon TL'nin üzerinde öz sermayemizle sektörümüzün önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alıyoruz. 100 binin üzerinde yatırımcının 10 milyar TL'nin üzerinde finansal varlığına ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış şube ağımızla ve her biri işinde uzman ve deneyimli 400'ün üzerinde çalışanımız ile hizmet veriyoruz. Gelecek için planlarımıza gelince, şirketimizin vizyonu çok açık ve net. Sermaye piyasalarında her alanda lider olma vizyonumuz doğrultusunda hareket etmekteyiz. Finansal teknolojilere her zaman çok yakın olduk, olmaya da devam edeceğiz.'

Topaç, Sadece Gedik Yatırım markasıyla değil, finansal teknolojileri kullanarak, farklı ürün ve çözümlerle kendilerine güven duyan yatırımcılara en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını belirterek, önümüzdeki dönemde çok sayıda şirketin halka arzına liderlik ederek onları sermaye piyasaları ile tanıştıracaklarını aktardı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, gong töreninin ardından Borsa İstanbul sahnesinde Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve CEO Onur Topaç'a kuruluşlarının 30. yıl şerefine kristal tokmak takdim edildi.

