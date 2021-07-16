Enerjisa Enerji, müşterilerine ilk YEK-G sertifikalarını oluşturuyor

Enerjisa Enerji'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) üzerinden portföyündeki 'Yeşil Tarife' sahibi müşterilerine itfa yoluyla ilk sertifikalarını oluşturduğu belirtildi.

Enerjisa Enerji'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) üzerinden portföyündeki 'Yeşil Tarife' sahibi müşterilerine itfa yoluyla ilk sertifikalarını oluşturduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu Enerjisa Enerji'nin yeşil enerji ve sürdürülebilir enerji hizmetleri kapsamında şu ana kadar müşterilerine IREC ve Gold Standart sertifikalarını sunduğu kaydedildi.

Şirketin bu sertifikalara bir yenisini daha ekleyeceğine işaret edilen açıklamada, 'Enerjisa Enerji, enerji sektöründeki tüm yeni gelişmelerde olduğu gibi YEK-G için de ürün süreçlerini önceden tasarlayarak dijital alt yapısı ve esnek ürün portföyü sayesinde çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Bunun ilk adımı olarak, Enerjisa Enerji, YEK-G sistemi üzerinden portföyündeki Yeşil Tarifeli müşterilerine itfa yoluyla ilk sertifikalarını oluşturuyor.' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Enerjisa Enerji'nin YEK-G sistemi sayesinde çevresel, sosyal ve ekonomik dönüşüme katkı sunarken, daha fazla müşteriye yeşil enerji ulaştıracağı aktarıldı.

Yeşil Enerji sertifikasyonlarının Enerjisa Enerji bünyesindeki 'İşimin Enerjisi' çatısı altında ele alınacağının belirtildiği açıklamada, müşterilere güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği uygulamaları, kojenerasyon çözümleri ve elektrikli araç şarj istasyonuna birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümü de sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, şu ifadeleri kullandı:

'Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber olarak görüyoruz. Enerjisa Enerji olarak ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sağlıyoruz. Bu noktada taşın altına elimizi koyarak her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü geliştiriyoruz ve büyütüyoruz. Hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan enerji yönetiminde toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz. YEK-G sistemini destekliyor, Enerjisa Enerji'nin müşterilerine sunacağı çözümlerinden biri olarak görüyor ve sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerjinin çok önemli olduğunu savunuyoruz. Biz yeşil enerji ve bu alandaki çözümlerin uzun zamandır destekçisi olarak YEK-G sistemini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.