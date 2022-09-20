FED faizi artırırsa altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? FED 75 puan faiz yükseltirse gram altın düşer mi? ABD Merkez Bankası FED 2022 yılının son faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak. Dünya piyasalarının gözü kulağı açıklanacak faiz kararına odaklanmış durumda. Son günlerde adeta çöküş yaşayan altının faiz kararından nasıl etkileneceği ise altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor.

FED faizi artırırsa altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? FED 75 puan faiz yükseltirse gram altın düşer mi? ABD Merkez Bankası FED 2022 yılının son faiz kararını 21 Eylül'de açıklayacak. Dünya piyasalarının gözü kulağı açıklanacak faiz kararına odaklanmış durumda. Son günlerde adeta çöküş yaşayan altının faiz kararından nasıl etkileneceği ise altın yatırımcıları tarafından araştırılıyor.

ABD'den gelen enflasyon verileri ülke içinde enflasyonun ateşinin düşmediğini gösterdi. ABD'de yaşanan ekonomik verilerde beklenen iyileşmenin yaşanmaması nedeniyle FED faiz silahını daha etkili şekilde kulalnamaya başlayacağının sinyallerini vermişti. FED bir önceki toplantıda faizleri 75 baz puan artırma kararı alarak politika faizini yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. FED'in faiz kararını dünya piyasaları merakla beklerken elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler de FED'in vereceği faiz artışı kararının altına nasıl etki edeceğini araşırıyor.

FED faizi artırırsa altın ne olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten FED'in faiz kararının altına etkisine dair açıklama geldi. Memiş açıklamasında şunları söyledi "Bu hafta Amerika, Türkiye, İngiltere, Japonya ve Çin başta olmak üzere 25 Merkez Bankası faiz kararı alacak. Bu hafta tüm piyasalar için çok önemli bir hafta. Fed faiz kararıyla ilgili net bir rakam yok. Fed'den 50,75 ya da 100 baz puan faiz artırımı beklenirken, TCMB'den 100 puan indirim ya da pas geçmesi yönünde beklenti var. Altının ons fiyatı 13 ay aradan sonra sert bir şekilde geriledi. Altının ons fiyatında 1665 dolar seviyesinde yaklaşık 80 dolar seviyesinde değer kaybı yaşandı. Altının ons fiyatında kısa vadede 1615-1715 aralığında takip etmeye devam edeceğiz. Gram altına baktığımızda 995-1005 lira aralığında işlemler gerçekleştiriliyor. Şu an piyasalarda gram altın TL fiyatı bin lira alış bin 3 lira satış gerçekleştirdi. Bu hafta gram altın TL fiyatında 970- bin 1070 lira aralığını takip etmiş olacak.”

Altın yükselir mi, düşer mi? FED 75 puan faiz yükseltirse gram altın düşer mi?

FED'in açıklaaycağı faiz oranı altın piyaslarını yakından ilgilendiriyor. Altın piyasasında FED kararı belirleyici olacak. FED eğer faizleri artırma yoluna giderse bu altını baskılayabilir. Uluslararası arenada ons altın fiyatlarında bir miktar gerileme olsa da yurt içinde doların değer kazanması ile gram altın bir miktar değerlenebilir.