FED 75 puan faiz dolar etkisi | FED faiz artırırsa dolar yükselir mi, düşer mi? FED faiz 75-100 puan yükseltirse dolar ne olur? Dolar, Euro çıkar mı iner mi? Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararında. Ülkemizde de döviz yatırımcıları kararı merakla bekliyor. FED'in faizleri 75 baz puan artırması oldukça muhtemel görünüyor. Peki FED faizleri yükseltirse dolar yükselir mi, düşer mi?

FED 75 puan faiz dolar etkisi | FED faiz artırırsa dolar yükselir mi, düşer mi? FED faiz 75-100 puan yükseltirse dolar ne olur? Dolar, Euro çıkar mı iner mi? Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararında. Ülkemizde de döviz yatırımcıları kararı merakla bekliyor. FED'in faizleri 75 baz puan artırması oldukça muhtemel görünüyor. Peki FED faizleri yükseltirse dolar yükselir mi, düşer mi?

Dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararı yurt içinde de dolar ve altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Elinde altını ve doları olan yada altın ve dolar almak isteyen vatandaşlar FED'in faiz artırımı sonrası neler olacağını araştırmaya başladı. FED çok büyük olasılıkla 75 baz puanlık bir faiz artışına gidecek. Dünya rezerv para birimi olan ABD doları hiç kuşkusuz verileek olan faiz kararından etkilenecektir.

FED 75 puan faiz dolar etkisi

FED'in merakla beklenen faiz kararını açıklamasına sadece sayılı saatler kaldı. Dünya borsalarını ve piyasalarını etkileyecek olan faiz kararı öncesi yurt içinde dolar kurunda sakin bir seyir hakim. ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklentilerden kötü olması FED'in 75 puanlık faiz artırımına gitme olasılığını artırdı. Ancak FED bir sürpriz yaparak faizi 100 baz puan da artırabilir. FED'in faiz kararı sonrası dünya piyasalarından doların çekilmesi hızlanbilir. Bu durum da dünya genelinde doların değerinin artmasına neden olabilir.

FED faiz artırırsa dolar yükselir mi, düşer mi?

ABD Merkez Bankası FED faiz artırmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadeleyi ekonomik sorunların başında gören ABD merkez bankası FED yüksek enfaslyonla mücadele için 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti. FED'in faiz artışları yurt içinde doların TL karşısında bir miktar değer kazanmasına neden olabilir.

FED faiz yükseltirse dolar ne olur?

FED'in faiz kararı merakla bekleniyor. ABD'de enflasyonun dizginlenememesi, yaşanan ekonomik durumun kötüye gitmesi sonrası FED faiz silahını etkili şekilde kullanacağının mesajını vermişti. FED'in faiz artışı kararından sonra dünya genelinde doların değeri bir miktar artabilir. ABD Merkez Bankası'ndan dolara daha fazla faiz getirisi geleceği içn pek çok yatırımcı parasını uluslararası yatırımlardan çekerek faize sokacak. Böyle olunca pek çok ülkeden dolar çıkışı hızlanacak. Durum böyle olunca ABD doları diğer para birimleri karşısında bir miktar değerlenebilir. Özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.

FED faiz 75-100 puan yükseltirse dolar ne olur?

ABD Merkez Bankası FED'in Eylül ayında açıklayacağı faiz kararının 75 baz puan olması beklenyor. Dünya piyasaları 75 puanı önceden fiyatladı. 100 puanlık bir faiz artışının etkisi dünya genelinde daha keskkin hissedilebilir.

FED 2022 faiz toplantısı tarihleri

25 – 26 Ocak 2022

15 – 16 Mart 2022

3 – 4 Mayıs 2022

14 – 15 Haziran 2022

26 – 27 Temmuz 2022

20 – 21 Eylül 2022