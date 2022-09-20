FED faiz artırsa Bitcoin (BTC)-Ethereum-Altcoin düşer mi? FED faiz kararı kripto paralara etkisi nasıl olur? Faiz yükselirse Bitcoin ne kadar düşer? ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı Eylül ayı faiz kararını dünya piyasaları merakla beklemeye başladı. Son günlerde kripto para piyasasından umduğunu bulamayan yatırımcılar da FED'in faiz kararının Bitcoin, Ethereum ve Altcoin etkisinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki FED faiz yükseltirse Bitcoin düşer mi yoksa yükselir mi? FED faiz yükseltirse kripto paralar ne olur?

FED faiz artırsa Bitcoin (BTC)-Ethereum-Altcoin düşer mi? FED faiz kararı kripto paralara etkisi nasıl olur? Faiz yükselirse Bitcoin ne kadar düşer? ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı Eylül ayı faiz kararını dünya piyasaları merakla beklemeye başladı. Son günlerde kripto para piyasasından umduğunu bulamayan yatırımcılar da FED'in faiz kararının Bitcoin, Ethereum ve Altcoin etkisinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki FED faiz yükseltirse Bitcoin düşer mi yoksa yükselir mi? FED faiz yükseltirse kripto paralar ne olur?

Kripto piyasası son zamanlarda yatırımcısına saç baş yoldurmaya devam ediyor. Bitcoin 60 bin dolar seviyesinden 18 bin dolar seviyesine kadar gerilerek yatırımcısının tüm kazanımlarını geri verdi. Son aylarda büyük bir hayal kırıklı yaşatan Bitcoin tam toparlanma evresine giriyor derken FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesi yeniden sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin yaklaşık 1 saat içerisinde 19.470 dolardan 18.763 dolara kadar geriledi. Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 5.8'i aştı. Bitcoinde yaşanan bu dalgalanma yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

FED faiz artırsa Bitcoin (BTC)-Ethereum-Altcoin düşer mi?

Kripto para piyasasında FED'in açıklayacağı faiz kararı öncesi büyük bir çöküş yaşandı. Bitcoin günlük yüzde 6'ya yaklaşan bir değer kaybı yaşarken Ethereum günlük 10.3'lük değer kaybı gördü. ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı kripto para piyasasında düşüşlere neden olabiliyor. FED daha önce 75 baz puan faiz artışı yapacağının sinyallerini vermişti. Bu sinyaller kripto para piyasasında fiyatlandı. FED'den gelecek faiz artışının kripto para piyasasında satış yönünde baskı oluşturması bekleniyor.

FED faiz kararı kripto paralara etkisi nasıl olur?

FED Eylül ayında 75 baz pun ile 100 baz puan arasında bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. FED'in faiz artış kararları kripto para piyasasını olumsuz etkilemiştir. FED faizleri artıraması bitcoinde düşüşlere neden olabilir. Ancak faiz artışı ihtimali daha önce piyasa tarafından fiyatlanmışsa faiz kararı ile düşüş sınırlı olabilir.

Faiz yükselirse Bitcoin ne kadar düşer?

Kripto para piyasasının gözü kulağı FED'in vereceği faiz kararında. FED eğer faizleri artırırsa bu durum dolar ve altını etkileyecektir. Sıcak paranın piyasadan çekilmesi ile bitcoin yatırımcıları da paralarını faize geçirebilirler. Bu durum dünya genelinde kriptpo paralarda eksi etki oluşturabilir. 65 bin dolar seviyesine çıkan ve hızlı bir düşüşle 18 bin dolara kadar gerileyen ve son haftalarda toparlanma evresine giren bitcoin FED'in faiz artışı beklentisi ile yeniden düşüşe geçti.

FED faiz artırsa Bitcoin-Ethereum yükselir mi düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışları kripto para piyasasını olumsuz etkiliyor. Yatırımcılar yüksek faiz ve kar getirisi nedeniyle yatırımlarını kripto paralardan çekerek faize yatırıyor. Satış baskısı arttığı için kripto para piyasalarında bir miktar aşağı çekilme yaşananbilir.

FED faiz artırırsa gram altın, çeyrek altın yükselir mi düşer mi?

FED'in muhtemel faiz artışı ilk olarak ABD para birimi doları etkiler. Faiz artışı ile dünyada dolaşımda olan dolar miktarı ABD bankalarına geri döner ve bu durum karşısında ABD doları bir miktar değer kazanabilir. Ancak FED'in faiz artışını piyasalar daha önceden fiyatlamış ise faiz artışı sonrasında dolarda bir artış görülmeyebilir. Altın kanadında ise FED'in faiz artışı ons altın fiyatlarını aşağı çekebilir.