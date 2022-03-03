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TIMETURK / EKONOMİ / Fed’den kritik Ukrayna açıklaması!

Fed’den kritik Ukrayna açıklaması!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Rusya-Ukrayna savaşının nihai etkisinin belirsiz olduğunu ancak harcamalar ve yatırımları etkileyebileceğini belirterek Fed'in bu ay faiz oranlarını artırma yolunda olduğunu ifade etti.

59 Dakika Önce
2022-03-03 22:41:30
Fed’den kritik Ukrayna açıklaması!

Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

Komite üyelerinin Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Powell, şimdiye kadar emtia fiyatlarının, özellikle enerji fiyatlarının önemli ölçüde arttığını söyledi.

Powell, bu durumun enflasyonu yukarı yönlü baskılayacağına işaret ederek risk iştahının da azalabileceğini ve bunun yatırımlar ile harcamaların düşmesine neden olabileceğini anlattı.

Ukrayna savaşının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu yineleyen Powell, durumu dikkatle izlediklerini vurguladı.

Powell, savaşın şimdiye kadar bankanın planlarını etkilemediğini belirterek "Ukrayna'nın işgali gerçekleşmeden önce aklımızda olan çizgide ilerlemeye devam etmemizin uygun olacağını düşünüyorum. Bu, mart toplantısında faiz oranlarını yükseltmek ve yıl boyunca devam etmek." dedi.

Hem arz hem de talep tarafında çok fazla belirsizlik olduğunu kaydeden Powell, hanehalkı ve işletmelerin "güçlü finansal" durumlarının harcamaların sürdürülmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Powell, son derece düşük faiz oranlarının şu anda kabul edilebilir olmadığını aktararak Rusya-Ukrayna savaşının Fed'in faiz oranına ilişkin kararını etkileyip etkilemeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi. AA .

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