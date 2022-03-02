FED Mart ayında faiz artıracak mı? FED faiz artırsa altın yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi? Dünya piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir panik havası mevutken ABD Merkez Bankası FED'den flaş faiz açıklaması geldi. Fed Başkanı Jerome Powell beklentiler doğrultusunda Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu belirttiğini açıkladı. FED başkanının açıklamasından sonra elinde altın ve dolar olan yatırımcılar FED faizi artırsa altın ve dolar düşer mi yükselir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

FED Mart ayında faiz artıracak mı? FED faiz artırsa altın yükselir mi? FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi? Dünya piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir panik havası mevutken ABD Merkez Bankası FED'den flaş faiz açıklaması geldi. Fed Başkanı Jerome Powell beklentiler doğrultusunda Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu belirttiğini açıkladı. FED başkanının açıklamasından sonra elinde altın ve dolar olan yatırımcılar FED faizi artırsa altın ve dolar düşer mi yükselir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Jerome Powell'den piyasaları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Mart ayında FED'in faiz artışı muhtemel görünüyordu. Powell'da yaptığı açıkamada faiz artışının olabileceğini açıkladı.

FED Mart ayında faiz artıracak mı?

Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası piyasaları tedirgin ederken Fed Başkanı Jerome Powell'dan kritik faiz açıklaması geldi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Powell açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

FED faiz artırsa altın yükselir mi?

Altın piyasları da Rusya-Ukrayna savaşında yukarı yönlü bir ivme kazandı. Son aylarda ons altın ve gram altının fiyatı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yüskelmeye başladı. FED'in faiz artırımının da altın fiyatlarına etkisinin ne olacağı merak ediliyor. Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye'de piyasaları etkiliyor. ABD'nin Mart ayında faizleri artırması bekleniyor. FED'in faiz artırımı ise altında bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeye neden olabilir.

FED faiz yükseltirse dolar yükselir mi düşer mi?

FED'in faiz kararı doları ve altını yakından ilgilendiriyor. Dolar ve altın yatırımcıları pozisyon alabilmek için FED'in faiz kararlarına göre hareket ediyor. FED eğer faiz artırımına giderse dolarda yukarı yönlü bir hareket olabilir. FED faizleri artırısa piyasada dolaşan ABD Dolarları ABD bankalarına geri döner. Bu da piyasadan doların çekilmesi anlamına gelir ve dolar bir miktar yukarı yönlü hareket izleyebilir.