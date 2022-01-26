FED faiz kararı gram altın etkisi | FED faizi artırırsa altın düşer mi, yükselir mi? Faiz artarsa altın ne olur? ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk kritik faiz kararını açıklamak üzere. Dünya piyasaları tarafından merakla beklenen faiz kararı ülkemizden de yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve altını olan vatandaşlar FED'in vereceği faiz kararının kendilerine yansımasının nasıl olacağını merak ediyor. FED'in açıklayacağı faiz kararı gram altını ve ons altın fiyatlarını da yakından ilgilendiriyor. İşte FED'in altın fiyatlarına olan etkisi...

FED faiz kararı gram altın etkisi | FED faizi artırırsa altın düşer mi, yükselir mi? Faiz artarsa altın ne olur? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başklandı. ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı tüm dünya piyasaları tarafından merakla bekşeniyor. 2021'in son faiz toplantısında faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakan FED, tutanaklarında sıkılaştırmaya gideceğinden bahsetmişti. ABD'de ekonomik verilerin beklenen de kötü gelmesi üzerine FED'in faiz artırımı silahına beklenenden erken davranması da muhtemel görünüyor. Dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemizde de pek çok yatırımcı FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. Altın ve dolar yatırımcısı da FED'in 2022'de ilk faiz kararını merakla bekliyor.

FED faiz kararı gram altın etkisi

ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Dünya borsaları, yatırımcılar pozisyonlarını almak için FED'in faiz kararını bekliyor. Yurt içinde altın ve doların seyrini de FED'in kararı belirleyebilir. Ekonomist İslam Memiş, BTC Haber'deki yazısında FED'in faiz kararının dolar ve altına olan etkisini değerlendirdi. Memiş "25 Ocak'ta Fed'i sadece ben değil, tüm küresel piyasalar ve oyuncuları bekliyor. Ondan sebep piyasalar yatay seyirde sıkıcı bir şekilde bekliyor. Ons, aşağı yönlü kırılırsa dolar/TL kuru yukarı. Ons, yukarı yönlü kırılırsa gram altın yine yukarı. Gram altın, hem ons hem dolar/TL kuruna göre belirlendiğinden her türlü avantajlı bir yatırım aracı olacak." dedi.

FED faizi artırırsa altın düşer mi, yükselir mi?

Dünya FED'in faiz kararına odaklanmışken altına olan ilgi de son günlerde hızlı bir şekilde arttı. Dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR Altın Fonu'na para girişi cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Yatırımcılar SPDR Altın Fonu'na cuma günü 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı. SPDR fonuna olan girişler yatırımcıların uzu dönemli altın yatırımlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Değerli metal altının kayıpla kapattığı 2021 yılında SPDR fonundan ciddi derecede çıkış yaşanmıştı. Tüm bu gelişmelerle altın fiyatları 19 Kasım'dan bu yana Salı günü iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 1852,90 dolara ulaşmasının ardından günü 1850 dolardan kapattı. Altının ons fiyatı kritik saat öncesinde 1848 dolardan işlem görüyor.

FED faiz artıracak mı?

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı için faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed'in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti. Goldman Sachs ise Fed'in politika faizini Wall Street'in beklediğinden daha agresif bir şekilde artırma riski olduğunu söyledi. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, haftasonu müşterileriyle paylaştığı bir notta Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta olmak üzere 4 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.

Uzmanlar ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.