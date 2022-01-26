ABD'de ekonomik verilerin beklenen de kötü gelmesi üzerine ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı dünya piyasaları tarafından merakla bekleniyor. FED faiz artırır mı, yükseltir mi? FED faiz kararı ne olur? FED faizi sabit bırakırsa, değiştirmezse ne olur? gibi sorular ülkemizde yatırımcılar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte FED'in Ocak ayı faiz tahminleri...

FED faiz artırır mı, yükseltir mi? FED faiz kararı ne olur? FED faizi sabit bırakırsa, değiştirmezse ne olur? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Ülkemizde de FED'in vereceği faiz kararı yakından takip ediliyor. ABD'den gelen ekonomik verilerin beklentilerden de kötü olması FED'in faiz artırımına gidebileceği ihtimalini oldukça güçlendirmişti. FED son faiz toplantısında faizleri 0-0,25 aralığınna sabit tutarak piyasa beklentisi yönünde karar vermişti. FED'in 2022'nin ilk faiz toplantısında ne karar vereceği ise merakla bekleniyor.

FED faiz artırır mı, yükseltir mi?

FED 2021'in Aralık ayında faiz toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu. Faizleri değiştiremeyen FED'in son toplantı tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı. ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklenenin çok üstünde çıkması da FED'in faiz artırımına gitme ihtimalini güçlendirdi.

FED faiz kararı ne olur?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı için faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed'in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti.

FED'in aralık ayı faiz kararı tutanaklarında "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

Goldman Sachs ise Fed'in politika faizini Wall Street'in beklediğinden daha agresif bir şekilde artırma riski olduğunu söyledi. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, haftasonu müşterileriyle paylaştığı bir notta Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ta olmak üzere 4 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.

Bloomberg Economics'in çalışmasına göre, Arjantin Fed'in faiz artırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunurken Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Arjantin ve Türkiye'nin ardından en fazla risk altında bulunan diğer ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi.Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 olarak belirlenmişti.

FED faizi sabit bırakırsa, değiştirmezse ne olur?

Beklentiler doğrultusunda FED faizleri sabit brakması piyasalarda bir harekete neden olmayabilir. Dolar ve altın mevcut seyrine devam eder. Ancak beklentilerin aksine faizi sabit tutma kararı alırsa piyasalarda bir takım değişiklikler yaşanabilir. Yani faiz kararının sabit tutulması durumunda kısa vadede kar elde etmek çok mümkün olmamaktadır.

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