FED faiz Bitcoin etkisi | FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur? Bitcoin, Ethereum düşer mi yükselir mi? FED faizi yükseltirse Bitcoin artar mı? Başta bitcoin olmak üzere kripto paralar ilgi günümüzde oldukça fazla arttı. Kripto para yatırımcıları dünya piyasalarını yakından ilgilendiren kararları yakından takip etmeye başladı. Küresel ölçekte önemli bir yatırım aracı olarak kabul gören kripto paralar küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden de etkilenebiliyor. FED'in faiz artırımının bitcoine nasıl etki edeceği de merak ediliyor. FED Mayıs ayında faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor.

FED faiz Bitcoin etkisi | FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur? Bitcoin, Ethereum düşer mi yükselir mi? FED faizi yükseltirse Bitcoin artar mı? Başta bitcoin olmak üzere kripto paralar ilgi günümüzde oldukça fazla arttı. Kripto para yatırımcıları dünya piyasalarını yakından ilgilendiren kararları yakından takip etmeye başladı. Küresel ölçekte önemli bir yatırım aracı olarak kabul gören kripto paralar küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden de etkilenebiliyor. FED'in faiz artırımının bitcoine nasıl etki edeceği de merak ediliyor. FED Mayıs ayında faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor.

Kripto para piyassı yüz milyarlarca dolarlık işlem hacimen ulaştı. Kripto paralara ilgi arttıkça dünya küresel eknomileri etkileyecek kararlar kripto para yatırımcılarını da ilgilendirmeye başladı. ABD Merkez Bankası FED'in faizleri artırmaya karar vermesi dolar ve altını olduğu gibi kripto para (bitcoin,etehereum) yatırımcılarını da ttedirgin ediyor.

FED faiz Bitcoin etkisi

FED'in faiz kararı kripto para piyasasında nasıl etki yapacağı merak ediliyor. Uzmanlar FED faiz artırımına gitmesini kripto para piyasasında hafif yükselişe neden olabileceği görüşünde. FED faiz kararları dolar ve altını da yakından ilgilendiriyor.

FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur? Bitcoin, Ethereum düşer mi yükselir mi?

Dünya piyasaları FED'in 50 baz puan faiz artırımına gitmesini bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell iki hafta önce yaptığı açıklamada enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti. FED faiz kararının kripto para piyasasına etkileri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin mayıs aylarında geçtiğimiz yıllarda yükselişle tamamlamıştı. Son 11 yılın 7'sindebitcoin mayıs ayında yükseldi.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya ekonıomileri büyük şok yaşadı. Enerji ürünlerinn fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artırdı. ABD'de mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. ABD'nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

Kripto para nedir?

Kripto para/kripto-para, kripto (Antik Yunancadan, κρυπτός, kruptós, lit. "gizlenmiş, şifreli"), veya coin, bir değişim aracı olarak çalışmak üzere, işlemleri güvence altına almak için matematiğin bir dalı olan kriptografi kullanılarak tasarlanmış bir dijital unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.[6

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin ileriki yıllarda 3–4 trilyon Amerikan dolarına kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.