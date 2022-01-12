FED faiz artırırsa Bitcoin-Ethereum-Dogecoin düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı Bitcoin (kripto para) etkisi

FED faiz artırırsa Bitcoin-Ethereum-Dogecoin düşer mi, yükselir mi? FED'in faiz kararı Bitcoin (kripto para) etkisi nasıl olur? Dünya piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Yurt içi yatırımcılar da FED'in kararının ne olacağını merakla bekliyor. Altın, dolar ve borsa gibi kripto para yatırımcıları da FED'in faiz kararından etkilenecek. Faiz artırımı söylentilerinin ağırlık kazandığı şu günlerde kripto para yatırımcıları da pozisyonlarını korumak için FED faiz artırımının Bitcoin-Ethereum-Dogecoin gibi kripto paralara etkisinin ne olacağını merak ediyor.

FED faiz artırırsa Bitcoin-Ethereum-Dogecoin düşer mi, yükselir mi? FED'in faiz kararı Bitcoin (kripto para) etkisi nasıl olur? Dünya piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Yurt içi yatırımcılar da FED'in kararının ne olacağını merakla bekliyor. Altın, dolar ve borsa gibi kripto para yatırımcıları da FED'in faiz kararından etkilenecek. Faiz artırımı söylentilerinin ağırlık kazandığı şu günlerde kripto para yatırımcıları da pozisyonlarını korumak için FED faiz artırımının Bitcoin-Ethereum-Dogecoin gibi kripto paralara etkisinin ne olacağını merak ediyor.

ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı dünya piyaslarını yakından ilgilendiriyor. FED'in faiz artırımına gidebileceği söylentilerinin ağırlık kazandığı şu günlerde kripto para yatırımcıları bunun kendilerine olumlu mu yoksa olumsuz mu yansıyacağını araştırıyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ABD Merkez Bankası'nın enflasyondaki artış nedeniyle Mart'ta faiz artırmaya başlayabileceğini, bir sonraki adımda da bilançonun küçültülebileceğini belirtti.

FED faiz artırırsa Bitcoin-Ethereum-Dogecoin düşer mi, yükselir mi?

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda bir oturuma katıldı. Powell, Fed'in bilançosunu düzeltmek için sıkılaşmaya gideceğini belirtti. Powell ayrıca 2022'de enflasyonla mücadele kararlılığını yineledi. Powell'ın bu açıklamalarından sonra S&P 500 yükselişe geçti. Bu yükselişe paralel olarak kripto para piyasaları da toparlandı.

FED faiz artırısa dolar ne olur?

Fed'in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Fed kararları piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor

FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Türkiye kripto para piyasasında ilk 20 içinde

Hindistan'da kripto yatırıcımcısı sayısı 100 milyonu aştı. Böylece ilk defa bir ülkede 100 milyonu aşkın kripto yatırımcısı oldu. Türkiye listenin 19. Sırasında yer alırken Almanya ise 20. Sırada yer aldı.

En fazla kripto para yatırımcısı olan 20 ülke şöyle sıralanıyor:

Hindistan 100 milyon 740 bin 320

ABD 27 milyon 491 bin 810

Rusya 17 milyon 379 bin 175

Nijerya 13 milyon 16 bin 341

Brezilya 10 milyon 373 bin 187

Pakistan 9 milyon 51 bin 827

Endonezya 7 milyon 285 bin 707

Vietnam 5 milyon 961 bin 684

Ukrayna 5 milyon 565 bin 881

Kenya 4 milyon 580 bin 760

Filipinler 4 milyon 360 bin 579

Güney Afrika 4 milyon 215 bin 944

Bangladeş 3 milyon 742 bin 571

Tayland 3 milyon 629 bin 713

Birleşik Krallık 3 milyon 360 bin 591

Meksika 3 milyon 189 bin 799

Kolombiya 3 milyon 122 bin 449

Venezuela 2 milyon 941 bin 502

Türkiye 2 milyon 476 bin 418

Almanya 2milyon 191 bin 986

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.