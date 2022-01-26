FED faiz kararını açıkladı mı? FED faiz kararı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta? Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in kritik faiz toplantısına çevrilmiş durumda. FED 2022 yılının ilk faiz kararını açıklamasına saatler kaldı. Dünya piyasalarını yakından ilgilendiren faiz kararı ülkemizde de özellikle altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararını saat kaçta açıklayacak? FED faiz artırır mı yoksa sabit mi bırakır?

ABD Merkez Bankası FED 2022'nin ilk kritik faiz kararını vermek üzere toplanıyor. Dünya piyasalarının da merakla beklediği faiz kararının açıklanmasına sadece saatler kaldı. ABD'den gelen ekonomik verilerin pek de iyi olmaması FED'in faiz artırımı silahını kullanması ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Ülkemizde özellikle altın ve dolar yatırımcıları da FED'in vereceği faiz kararını dört gözle bekliyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklayacak?

FED 2022'nin ilk faiz toplantısını 25-26 Ocak tarihleri arasında yapacak. FED aldığı faiz kararını Türkiye saati ile 21.00'de ilan edecek. Faiz kararı FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. FED'in 2022'yılının ikinci faiz toplantısı ise bir kaç ay sonra olacak. FED 15-16 Mart tarihlerinde 2022'nin ikinci faiz toplantısını gerçekeştirecek.

FED Aralık'ta faizleri değiştirmemişti

FED 2021 Aralık ayında politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmemişti. FED faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakmıştı.

FED faiz artırır mı?

FED'in faizlerde artırıma gidip gitmeyeceği dünya piyasları tarafından merakla bekleniyor. ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklenenin de üstünde çıkması FED'in faiz silahını kullanmaya yaklaşması olarak değerlendiriliyor. FED'in son faiz toplantısı tutanaklarındafaiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı. Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

2022 yılında 3 faiz artışı gelebilir

FED üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı. Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

FED 2022 faiz toplantısı tarihleri

25 – 26 Ocak

15 – 16 Mart

3 – 4 Mayıs

14 – 15 Haziran

26 – 27 Temmuz

20 – 21 Eylül