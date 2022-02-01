FED dolar etkisi | Fed faiz artırsa dolar yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse dolar ne olur? ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararı tüm dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında faizleri sabit tutan FED, Mart ayında faiz artırımına gidebileceği sinyalini verdi. Ülkemizde de dolar ve altın yatırımcıları FED'in faiz artırımında doların ne olacağını merak ediyor. Peki FED Martta faiz artırırsa ne olur? FED faizi yükseltirse dolar düşer mi yoksa yükselir mi?

FED dolar etkisi | Fed faiz artırsa dolar yükselir mi düşer mi? FED faizi yükseltirse dolar ne olur? sorusu şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. ABD Merkez Bankası FED Ocak ayunda kritik faiz kararını açıkladı. FED faizleri 0 ile 0,25 arasında sabit tuttu ancak önümüzdeki süreç için faiz artırımına gidilebileceğinin sinyalini verdi. Elinde dolar ve altını olan yatırımcılar da FED'in faiz kararının dolar nasıl etkisi olacağını merak ediyor.

FED faiz kararı dolara etkisi nasıl olur?

FED'in faiz kararı doları ve altını yakından ilgilendiriyor. Dolar ve altın yatırımcıları pozisyon alabilmek için FED'in faiz kararlarına göre hareket ediyor. FED eğer faiz artırımına giderse dolarda yukarı yönlü bir hareket olabilir.

Fed faiz artırsa dolar yükselir mi düşer mi?

FED faizleri artırısa piyasada dolaşan ABD Dolarları ABD bankalarına geri döner. Bu da piyasadan doların çekilmesi anlamına gelir ve dolar bir miktar yukarı yönlü hareket izleyebilir.

FED faizi yükseltirse dolar ne olur?

FED'in faizi yükseltmesi doları hareketlendirebilir. Ancak burada faiz oranının ne kadar artırıldığı da önemli. Ayrıca piyasaların faiz artırımından önce fiyatlamayı kabul etmesi faiz artırımından sonra doları çok da etkilemeyebilir.

FED Ocak faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası ( Fed ), dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı belirtilerek bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, varlık alımlarının mart ayı başında sona erdirileceği bildirilirken, faiz oranını artırmanın 'yakında' uygun olacağı kaydedildi.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi ya da FED olarak da bilinir. 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.