Evden ticaret ve esnafa vergi muafiyetinin esasları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde esnaf muaflığı ile ilgili bilgi verir. Bu kanunda geçerli maddeleri sağlayan gerçek kişiler, esnaf muafiyetinden faydalanabilir. Esnaf muaflığından faydalanmak için en temel şart ise iş yeri açmadan ticaret yapıyor olmak.

2019 yılı itibarıyla alınan karara göre evde kendi imkânları ile üretim yapanlar, vergi muafiyetinden faydalanabilir. Kendi imkânları ile el işi ve hobi işleri ile uğraşanlar, bunların satışını gerçekleştirdikleri takdirde kanunda geçen şartları da sağladıklarında vergiden muaf olabilir.

Muafiyetten nasıl faydalanılabilir?

İnternet satışında vergi muafiyeti Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alıyor. Buna göre online satışta vergi muafiyetinden faydalanabilmek için kişinin Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alması gerekiyor. Belgeyi aldıktan sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş bankaların birinde ticari hesap açılması şart. Hesap açıldıktan sonra evden satış yapan kişinin tüm kazancını bu hesap üzerinden yürütmesi de gerekli.



Müşteriler online alışveriş yaptıklarında kazanç açılan ticari hesaba geliyor. Böylece banka işletme adına ödenmesi gereken indirimli vergileri hesaplıyor ve aylık düzenli vergi ödemesi gerçekleştiriyor.

Bu sayede evden satış yapanlar vergi muafiyetinden faydalanıp indirimli vergi tutarlarının düzenli ödemesini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.



Evden satışta vergi muafiyetinden faydalanılan süreçte elde edilen yıllık kazanç kontrol ediliyor. Belli bir sınırın üstüne çıkıldığında vergi muafiyeti son buluyor. Bu sınır her yıl için ayrı hesaplanmaktadır. Kanun maddesi kapsamında 2021 yılı için 240 bin TL olarak belirlenen sınır aşıldığında internet satışı yapan kişi gerçek usulde vergilendirilmeye başlar. Bu sınır aşıldığında kişinin tekrar muafiyetten faydalanması mümkün değil.

Vergi muafiyeti, kısaca mükelleflerin vergi dışında kalmaları durumudur. Yani, kanunda belirtildiği şekli ile vergi mükellefi olarak adlandırılan kişi ya da kurumun, mevcut kanunda yer alan hükümler esas alınarak vergiye tabi olmamasına vergi muafiyeti adı verilir.



Vergi muafiyeti iki şekilde olabilir. Bunlar;

Tam muafiyet,

Kısmi muafiyet şeklindedir.

E-ticarette vergi muafiyetinin esasları

Bir iş yeri açmadan, gezici olarak perakende ticaret ile uğraşanlar (nakil için motorlu taşıt kullanmama şartı ile),



Herhangi bir iş yeri açmadan gezici olarak ve doğrudan tüketici odaklı çalışan hallaç, lehimci, kalaycı, çilingir, musluk tamircisi, kudura boyacısı, ayakkabı tamircisi, berber, fotoğrafçı, nalbant, kömür ve odun kırıcısı, hamal ve çamaşır yıkayıcısı gibi küçük meslek erbabı kimseler,



Sanat işlerini köylerde gezici olarak yapanlar ya da bir iş yeri açmak suretiyle bu işi yapanlardan kanunun 47. maddesinde yazılan şartları sağlayanlar,



Deniz, göl, nehir ve su geçitlerinde toplam 50 rüsum tonilatoya kadar makinesiz ya da motorsuz nakil aracı işletenler ile hayvan ya da hayvan arabası ile nakliye işi yapanlar,



Ziraat işlerinde kullanmak üzere hayvan, hayvan arabası, traktör veya motor gibi vasıtalar ya da sandallar ile daimi olmamak kaydı ile nakliyecilik yapanlar,



Bir iş yeri açmama koşulu ile oturdukları evde imal ettikleri örtü, çarşaf, çorap, nakış işleri, hasır, turistik eşya, fırça, paspas, pul, payet, çiçek, boncuk işleme, tığ örgü işleri, tarhana, erişte, mantı, ip ve urgan gibi ürünleri satarak gelir elde edenler,



İş yeri açmadan kendi nam ve hesabına çalışmak sureti ile ev ev dolaşıp hurda toplayarak ya da bunları satın alarak bunların ticaretini yapanlar,



Kanunda yer alan 47. maddede yazılı şartlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlar ile sınırlı olarak bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, el dokuma işleri, ahşap boyama, bastonculuk,



kaşıkçılık, yorgancılık, lüle ve oltu taşı işlemeciliği, yemeni ve oya işçiliği gibi geleneksel, kültürel ve sanatsal yanı olan ve giderek azalan meslek kollarına dahil olanlar,



Elektrik Piyasası Kanunu'nda yer alan lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi yapanlar, kiraladıkları ya da sahip oldukları konutlara ait çatı ve cephelerin kurulu gücü azami 10 kW'a kadar olan ve tek üretim tesisinde üretimi sağlanan elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar,



Yukarıda bahsi geçen işler ile benzerlik gösteren ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul gören ticaret ve sanat işleri ile uğraşanlar.

Esnaf muafiyetinden kimler faydalanabiliyor?

Gezici perakendeciler,

Gezici ayakkabı boyacısı, hallaç ve çilingir gibi işçiler,

Gezici olarak sanatla uğraşanlar,

Su üstünde, hayvan aracılığı ile ya da motorsuz araçlar ile nakliye işi yapanlar,

Ziraatle uğraşırken hayvan, motor, traktör ya da sandalla insan ya da eşya taşıyanlar,

Dışarıdan işçi almadan evde eşya yapımı ile uğraşan ve bunu satanlar,

Kendi ürettikleri el işi ürünlerden GVK 47. Maddeye uygun olanlar ile uğraşanlar.

Belgeyi bu şekilde alabilirsiniz

Esnaf muafiyeti şartlarını sağladığınızdan emin olmanız halinde ikamet ettiğiniz bölgeye ait vergi dairesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Esnaf Vergi Muafiyeti belgenizi edinebilirsiniz. Bu belgenin 3 yıl geçerlilik süresi mevcuttur. 3 yılın sonunda vergi dairesi vasıtası ile tekrar belge edinmeniz gerekir. Belgenin geçerliliği esnasında esnaf muafiyetinizi bitirmek istemeniz halinde yine vergi dairesine başvurmanız gerekir. Belgeye ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.