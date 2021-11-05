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ABD’den iptal kararı; aşılar imha edilecek

ABD’nin Maryland eyaletindeki koronavirüs aşısı tesislerinin sahibi olan Emergent BioSolutions ile aşı üretim sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

1 Saat Önce
2021-11-05 19:10:29
ABD’den iptal kararı; aşılar imha edilecek

Emergent BioSolutions'tan yapılan açıklamada, yönetim ile aşı üretim anlaşmasının iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda 180 milyon dolarlık alacaktan feragat edildiği kaydedildi.

ABD'deki Johnson & Johnson aşısı ile ilgili gelişme sonrası halk tepkisini sosyal medyada dile getirerek, "Johnson yalan söyledi insanlar öldü, johnson gitmeli" etiketleri açıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde, yönetimin hızla Kovid-19 aşısı üretme planının önemli bir ayağı olan Emergent BioSolutions tesisinde Mart'ta üretilen 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısı, Oxford-AstraZeneca aşısında kullanılan malzemelerin çapraz bulaşması nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Nisan ayında tesiste inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tesisin "sıhhi durumda tutulmadığı" ve "çapraz bulaşmayı önlemek için bazı prosedürlerin uygulanmadığı" yönünde rapor vermişti. Ardından Haziran'da tesiste üretilen 60 milyon Johnson & Johnson aşısı daha, bulaşma nedeniyle imha edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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