TOKİ'nin yüzde 22 indirim başvuru şartları 2022 neler? TOKİ yüzde 22 indirime kimler başvurabilir, son gün ne zaman? TOKİ'den uygun ödeme koşullarına göre taksitle ev alan vatandaşlara yüzde 22 indirim imkanı tanınıyor. TOKİ borcunun tamamını yada en az yüzde 25'ini kapatanlara yüzde 22 oranında indirim uygulayacağı kampanyada başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. TOKİ yüzde 22 indirime başvuru şartları da belirlendi.

TOKİ'nin yüzde 22 indirim başvuru şartları 2022 neler? TOKİ yüzde 22 indirime kimler başvurabilir, son gün ne zaman? sorusu TOKİ'den ev ve işyeri alan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. TOKİ uygun fiyata ve uygun ödeme koşulları ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ederken indirim kampanyalarını da ara ara hayata geçiriyor. Borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak.

TOKİ'nin yüzde 22 indirim başvuru şartları 2022 neler?

TOKİ yüzde 22 indirimden ne yazık ki tüm TOKİ borçluları faydalanamıyor. İşte TOKİ indirim kampanyasından faydalanacaklar;

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ yüzde 22 indirime kimler başvurabilir, son gün ne zaman?

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası 22 Mart 2022'de başladı. Kampanyaya başvurular 19 Nisan'da sona erecek. Başvurular ilgili bankalar aracılığı ile yapılacak. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI (22 MART - 19 NİSAN) 2022 BANKALAR VE KREDİ KOŞULLARI



T. HALK BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,29 1,57

Tahsis Ücreti Binde 5



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KREDİ TÜRÜ KONUT KREDİSİ İŞYERİ KREDİSİ

Vade 1-120 Ay 1-120 Ay

Tutar Tüm tutar aralıkları Tüm tutar aralıkları

Faiz Oranı (%) 1,29 1,57

Tahsis Ücreti Binde 5

TOKİ nedir?

TOKİ her yıl binlerce insanı uygun koşullarda ev sahibi yapmaya devam ediyor.

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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