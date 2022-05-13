Ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et zammı ne kadar? Ramazan bayramı sonrası kırmızı ete ikinci zam geldi. Yeni yapılan zam vatandaşın cebini yakacak. Peki ama yeni kırmızı et zammı ne kadar? Son dakika kırmızı et fiyatları...

Kırmızı et zammı ne kadar? Ramazan bayramı sonrası kırmızı ete ikinci zam geldi. Yeni yapılan zam vatandaşın cebini yakacak. Peki ama yeni kırmızı et zammı ne kadar? Son dakika kırmızı et fiyatları...

Ete ne kadar zam geldi?

Milli Gazete'nin haberine göre, Ramazan ayı öncesi zam üstüne zam gelen kırmızı et fiyatlarına hafta başında bir zam daha geldi. Son zamla birlikte kırmızı et fiyatlarında mart ve mayıs ayı arasındaki fark 40 TL'ye çıktı. Dana kıymanın kilosu 150 TL'ye çıkarken, tavuk eti 70 TL'ye dayandı.