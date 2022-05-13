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Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
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TIMETURK / EKONOMİ / Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 20 Mayıs'a uzatıldı.

4 Saat Önce
2022-05-13 21:54:30
Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde sirküler yayımlandı.

Buna göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak. AA .

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