Ergün Diler: 'Küresel ısınma' üzerinden yeni ekonomik sistem getirilmek isteniyor

Son yıllarda dünya gündeminin en üst sıralarında yer alan küresel ısınma, iklim değişikliği, pandemi, ekolojik denge, yeşil enerji, karbon salınımı gibi meselelerin dünya ekonomisini dönüştürmeyi hedefleyen küresel bir plan olduğunu iler süren gazeteci Ergün Diler, bu hususta öncü iki Nobel ödüllü ABD’li profesöre dikkat çekti.

Nobel ödüllü ABD'li profesörler: Paul Romer ve William Nordhaus -The Economist-

Diler'in ‘Nobel mesajı' başlıklı yazısından bir bölüm;

Trump'ı getiren güç (Yine getirebilirler) FOSİL YAKITLARLA dünyayı dizayn eden ekipti. Bunlar Petrol-Dolar ilişkisi üzerinden bambaşka bir dünya kurdular.

ABD içinde de dünyada da hala güçleri fazladır. İsimleri tekrar etmeme gerek yok.

Ancak KOCH AİLESİ öne çıkanlardandır. Ki bu aile petrol patentleri nedeniyle Rothschild Ailesi'nin en büyük rakibidir. Aile MIT kökenlidir.

Yani Massachusetts Institute of Technology mezunudur...

Obama gibi Biden da KARBON meselesinde, Paris İklim Anlaşması'nda taraf. Trump'ın ABD'yi geri çektiği anlaşmaya Biden tekrar döndü...

Obama imzayı atan liderdi. İKLİM üzerinden KARBON üzerinden orman yangınları üzerinden pandemi üzerinden maske ile dolaşıp oksijenle rahat buluşamama üzerinden bakıldığında yeni bir dünyanın kapılarını açmak isteyenleri görebiliyorsunuz.

Mücadele bu...

Sahnede olan bitenin bir de EKONOMİ tarafı var.

Asıl mesele budur... Küresel ISINMA üzerinden yeni bir ekonomik sistem getirilmek istenmekte...

Her şirketin her ülkenin hatta her insanın artık olaylara bu pencereden bakmasında büyük fayda var.

Pandemi döneminde insanlar evlere kapanırken ne konuşuldu? DOĞA TEMİZLENDİ, KENDİNİ BULDU! EKOLOJİK DENGE YERİNE OTURMAYA BAŞLADI...

Aklıma ilk gelenler bunlardı...

Prof. Nicholas Stern'i yazdım. YEŞİL ENERJİ ve KÜRESEL ISINMA konusunda ne kadar ısrarlı olduğunu aktardım.

İKLİM üzerine dünyanın şekilleneceğini söylüyordu.

Yıllardır... Koca bir güç de arkasındaydı. İngiltere tarafı böyleydi. Bir de işin ABD ayağı vardı. Ki burada EKONOMİ işin içine giriyordu...

2018'de iki ABD'li ekonomist NOBEL KAZANDI!

William Nordhaus ve Paul Romer...

Prof. Nordhaus iklim değişikliği ve teknolojik buluşları makroekonomik analizlere entegre eden çalışmaları neticesinde NOBEL'e ulaşıyordu... Yale Üniversitesi'nden Prof. Nordhaus ekonomi ve iklim arasındaki etkileşimi tanımlayan ilk isimdi! Küresel ISINMA artık bilinen bir olguydu! Ancak bunun ekonomiyi nasıl değiştireceği ve beraberinde ne getireceği meselesini Prof. Nordhaus çözüyordu...

KARBON AYAK İZİ- KARBON VERGİSİ- KARBON TUTULMASI gibi konular PARA ile bir araya getirilmekteydi... Nasıl İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra DOLAR üzerinden koca bir egemenlik kurulduysa şimdi Dolar'ı besleyen petrol biçiliyor yerine OKSİJENKARBONDİOKSİT dengesi kuruluyordu. Bu da yine aynı şekilde DOLAR üzerinden inşa ediliyordu... Bunlar olurken ABD içinde bir AKIL, ANTİ-TEZ olarak Çin'i büyütüyor, elektrikli araçlarda bile önde gösteriyordu.

Kapalı rejimle büyüyen ÇİN hem dünyayı korkutmak için hem ABD içindeki değişimi hızlandırmak için kullanılan bir yoldu.

Gerçekte Çin'i büyüten ABD'ydi!

Ekonomik olarak bu gerçek ortadayken bile pek konuşulmuyordu. ABD, Irak'a Afganistan'a girmek için nasıl "ÖTEKİNİ" meydana getiriyorsa burada da ÇİN'i büyüterek "ÖTEKİ" haline getiriyordu. İKLİM ve EKONOMİK DEĞİŞİM için start vermek istiyordu...

Savaş TERCİH edilmediği için de PANDEMİ-KORKU-ÖLÜM-YANGINLAR-KÜRESEL ISINMA-ÇARESİZLİK pompalanıyordu...

Yapılması gereken herkesin buna uygun adım atmasıydı...

Diz boyunu geçmeyecek tartışmalarla vakit kaybedilmemeliydi...

Adamlar nasıl PROFESÖRLERLE yeni kurgu için hamle yapıyorsa, bizim de artık bu tartışmaları izlememiz ve okumamız gerekiyordu...

Unutmayın! 94 ülkenin yanması gerekiyordu!

Yine yangınlar olacaktır...

Belki yanan ülke sayısı daha da artacaktı...

Korku ile ikna etmek büyük güçler için en tercih edilen yoldur...

Oyunu anlayıp biz de kurgumuzu buna göre yapmalıyız. İşe de üniversitelerden başlamalıyız...

Acil... Yarın geç...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.